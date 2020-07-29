Для пассажиров поездов "Сапсан" создали новый сервис - личное сопровождение. Как сообщили "РГ" в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов, за отдельную плату проезжающим помогут донести багаж и позволят пройти к составу по "зеленому коридору".

Этот совместный проект дирекций вокзалов и скоростного сообщения РЖД уже действует на Ленинградском вокзале столицы и Московском вокзале Санкт-Петербурга. Заказать услугу можно по телефону Единого центра заявок 8-800-775-69-29 или у администраторов бизнес-залов. Оставить заявку можно не позднее чем за час до отправления или прибытия поезда. Предусмотрены разные тарифы.

У вас уточнят время прибытия на вокзал и встретят у входа. Персональный сопровождающий поможет перенести багаж. После досмотра на входе на сумки закрепят специальную бирку. И уже перед посадкой проходить досмотр второй раз не придется. Поклажу донесут прямо до вашего места в поезде. Ожидание в зале бизнес-класса для пассажиров без карт лояльности и премиального статуса возможно только за дополнительную плату. Бесплатно провести в бизнес-зал можно также ребенка до 2 лет. Первые пассажиры уже воспользовались услугой и оставили свои отзывы. Теперь в РЖД рассматривают возможность организовать трансферы к пассажирским терминалам и распространить сервис персонального сопровождения на все крупные вокзалы страны.

Отметим, что на некоторых видах московского транспорта можно заказать даже бесплатное сопровождение. Это, в частности, касается аэроэкспрессов и метрополитена. Также предложения актуальны для маломобильных категорий проезжающих, особенно для пассажиров с детьми.