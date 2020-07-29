Под Тверью в ДТП с полицейским погибли три подростка

В Тверской области три подростка на скутере погибли в ДТП.

По информации УМВД по Тверской области, трагедия произошла 28 июля в 23:45 на 135-м километре автодороги Р-104 в Калязинском районе. Предварительно установлено, что автомобиль Opel под управлением 30-летнего мужчины при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со скутером.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скутера 2005 года рождения и два пассажира 2006 года рождения от полученных травм скончались, - сообщили в полиции.

Автомобилем Opel в свободное от работы время управлял сотрудник УВД на Московском метрополитене. В Калязинской ЦРБ проведено его медицинское освидетельствование на состояние опьянения, при этом этилового спирта в выдыхаемом воздухе не обнаружено.

- Окончательный результат медицинского освидетельствования будет известен после проведения химико-токсикологического исследования биологического объекта, - пояснили в УМВД по Тверской области.

В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).