Тамбовское управление Роспотребнадзора выпустило заявление о рок-фестивале "Чернозем", который должен состояться в областном центре 14-16 августа. По мнению ведомства, невозможно проведение столь массового мероприятия (в прошлом году "Чернозем" посетили более 30 тысяч человек, причем больше половины приехали из других регионов) в текущей эпидемиологической обстановке. Организаторам фестиваля направлено соответствующее предостережение.

- Формат и условия проведения "Чернозема" исключают возможность санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения COVID-19, - пояснил главный санитарный врач региона Владимир Агафонов. Продажа билетов на фестиваль стартовала в декабре 2019 года, когда о коронавирусе еще никто не слышал, и на текущий момент их продано порядка девяти тысяч. Цена абонемента на три фестивальных дня - 3500 рублей. Еще за символическую плату - в пять рублей - на "Черноземе" можно установить свою палатку, парковка автомобиля бесплатная. Хедлайнерами этого года заявлены Вячеслав Бутусов, Эмир Кустурица и Гарик Сукачев.

Впрочем, подготовка к фестивалю не замерла.

- Мы ее продолжаем: аккредитуем журналистов, согласовываем список участников, оформляем другие документы. Если к 14 августа ограничения снимут, "Чернозем" состоится. Переноситься на другие даты фестиваль не будет, - рассказала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь "Чернозема" Ольга Свиридова.