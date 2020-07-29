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29.07.2020 12:32
Рубрика: Происшествия

Сотрудник Росгвардии задержал мужчину, устроившего поножовщину

Текст: Михаил Фалалеев

Росгвардеец задержал преступника в свободное от службы время, когда совершал утреннюю пробежку.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве рассказали, что сотрудник вневедомственной охраны на улице Летчика Бабушкина обратил внимание на мужчину, выбегающего из двора жилого дома. На его одежде и руках были заметны пятна крови.

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Росгвардеец проверил двор, там он обнаружил пострадавшего с колотой раной в области шеи. Очевидцы рассказали, что конфликт случился в ходе совместного распития спиртных напитков. Произошла драка, один из участников банкета выхватил нож и нанес своему сопернику удар, после чего скрылся.

Сотрудник вневедомственной охраны сразу же вызвал бригаду медиков, доложил о произошедшем в дежурную часть и догнал злоумышленника.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции. Пострадавший бригадой скорой помощи госпитализирован в одну из городских больниц.

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