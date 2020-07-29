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29.07.2020 14:06

В Калуге проверили качество капремонта

29 июля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат законодательного собрания Карп Диденко проверили ход капитального ремонта домов на улице Ленина.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В доме № 82 были запланированы работы по ремонту фасада, кровли, входных групп, а также замена окон в подъездах. Ремонт фасада отстает от графика, после снятия кровли дом не был надежно закрыт от осадков, что привело к залитию квартир от четвертого до первого этажа в одном из подъездов. По словам представителей Фонда капитального ремонта, ущерб зафиксирован и будет возмещен.

Отставание от графика представитель подрядчика объясняет плохими погодными условиями и обещает уложиться в установленные сроки.

Фото: Калужская городская дума
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"Необходимо завершить работы по ремонту фасада до Дня города, - подчеркнул Александр Иванов. - Праздничный карнавал не должен идти по улицам, дома на которых укутаны сеткой и опоясаны строительными лесами".

В доме № 80 перечень и объем работ практически такой же, как и в соседнем. Но здесь возникли проблемы с подрядчиком: выигравшая конкурс организация неадекватно оценила свои возможности и Фонду капитального ремонта пришлось искать нового подрядчика. К работам по ремонту фасада новый подрядчик планирует приступить 5 августа.

Жители дома высказали главе города и предложения по наведению порядка на прилегающей территории. Вокруг контейнерных площадок скопилось много мусора, практически все близлежащие магазины сваливают здесь свои отходы, а после дождей территория превращается в грязное месиво.

"Территорию вокруг контейнерных площадок, безусловно, нужно привести в порядок, как минимум засыпать асфальтовой крошкой или щебнем, наладить вывоз мусора, - отметил Александр Иванов. - Этот вопрос я в ближайшее время поставлю перед руководством управления городского хозяйства".

К организации, ведущей капитальный ремонт дома № 69 по улице Ленина, у жителей накопились некоторые претензии: работы идут очень медленно, не заделаны швы после установки стеклопакетов в подъездах, кроме того волнует жителей и вопрос отвода дождевых вод с крыши.

Фото: Калужская городская дума
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Как пояснил руководитель подрядной организации, швы будут заделаны в ближайшее время, а медленный темп работ связан с нехваткой ряда строительных материалов. Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений производство некоторых видов штукатурки остановилось и в настоящее время подрядчики выстраиваются за ней в очередь. Для замены используемых материалов необходимо получить согласование управления архитектуры.

Ремонт кровли в доме планируется провести в 2021 году, в текущем году будет подготовлен проект.

"При разработке проекта необходимо использовать все имеющиеся возможности для обеспечения нормального водостока с крыши здания, - отметил глава городского самоуправления. - Также нужно ускорить получение необходимых согласований со стороны управления архитектуры и не затягивать работы. Хотелось бы, чтобы ко Дню города было отремонтировано как можно больше домов. Депутатский корпус будет держать этот вопрос на контроле".

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