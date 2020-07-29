В Костроме вручили дипломы выпускникам Детского морского центра

В течение шести лет под руководством опытных инструкторов юнги и курсанты изучали морские науки, участвовали в состязаниях по морскому многоборью, учились ходить под парусом и управлять шлюпкой.
Как рассказал "РГ" шестикурсник ДМЦ Валентин Шумилов, за время учебы в клубе его товарищи освоили вязание морских узлов и флажный семафор, узнали о строении морских и речных судов, научились обращаться с оружием и ходить в многодневные речные и морские экспедиции.
- Мы изучали судовождение, ходили в шлюпочные походы по Волге. Два года назад я проходил практику на паруснике "Седов": мы ходили по Балтике и Северному морю. В прошлом году с ребятами участвовали в международной экспедиции на судне Roald Amundsen совместно с немецкими моряками. Благодаря этой школе я решил, что хочу связать свою жизнь с морем и стать капитаном, - поделился планами Валентин. - В этом году я окончил школу и подал документы в Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова в Санкт-Петербурге и в Волжский государственный университет водного транспорта. Надеюсь, что шансы на поступление у меня есть, и достаточно неплохие. Благодаря морскому центру я знаю, как устроен парус, что такое шторма, и горжусь, что прошел такую школу.
В этом году трое десятиклассников Детского морского центра Костромы - Алексей Хохлов, Андрей Васильев и Евгений Касаткин - стали лучшими участниками сбора юных моряков в "Артеке". В феврале их направили для участия в кругосветке, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы.
Команду из 14 юнг на учебное парусное судно "Паллада" тщательно отбирали по всей стране. Первоначально планировалось, что этап "кругосветки" для костромских мальчишек продлится два месяца. Но из-за пандемии коронавируса экспедиция затянулась на 114 суток. За время путешествия ребята несли вахты у штурвала и на камбузе, работали с парусным снаряжением, посетили морские порты Аргентины и ЮАР. Во время шторма крен фрегата достигал 48 градусов, а восьмиметровые волны сильно потрепали паруса "Паллады". Часть паруса они привезли домой в Кострому. Подробно об этой экспедиции "РГ" писала в N 36 от 19 февраля в материале "Трое на фрегате".
Как отметила руководитель Детского морского центра Наталия Меньшикова, педагоги гордятся достижениями своих воспитанников и верят, что ребята их не подведут. Из-за антивирусных ограничительных мер привычную форму одежды юных моряков пришлось дополнить новым обязательным аксессуаром - медицинской маской. Но это не испортило ребятам праздник.
- К сожалению, в этом году из-за пандемии вручение свидетельств выпускникам проходит не 9 Мая и не у Вечного огня, а значительно позже, но я рада, что праздник все же состоялся. Дорогие выпускники! Вы стремительно шагнули на просторы взрослой жизни, так шагайте же по ней уверенно, преодолевая трудности и вместе с тем радуясь каждому дню, приносящему новый опыт и эмоции! Попутных ветров вам и семь футов под килем! Будем всегда рады вам в родной гавани - в Детском морском центре, - обратилась она к выпускникам.
На память о завершении учебы каждый из курсантов получил право ударить в морской колокол - рынду и загадать заветное желание. В морклубе убеждены, что у каждого оно обязательно сбудется.