В Костроме вручили дипломы выпускникам Детского морского центра

В Костроме прошла торжественная церемония вручения свидетельств об окончании Детского морского центра (ДМЦ) почти трем десяткам мальчишек и девчонок.

На память о завершении учебы каждый из курсантов получил право ударить в морской колокол - рынду и загадать заветное желание. Фото: Анна Скудаева

В течение шести лет под руководством опытных инструкторов юнги и курсанты изучали морские науки, участвовали в состязаниях по морскому многоборью, учились ходить под парусом и управлять шлюпкой.

Как рассказал "РГ" шестикурсник ДМЦ Валентин Шумилов, за время учебы в клубе его товарищи освоили вязание морских узлов и флажный семафор, узнали о строении морских и речных судов, научились обращаться с оружием и ходить в многодневные речные и морские экспедиции.

- Мы изучали судовождение, ходили в шлюпочные походы по Волге. Два года назад я проходил практику на паруснике "Седов": мы ходили по Балтике и Северному морю. В прошлом году с ребятами участвовали в международной экспедиции на судне Roald Amundsen совместно с немецкими моряками. Благодаря этой школе я решил, что хочу связать свою жизнь с морем и стать капитаном, - поделился планами Валентин. - В этом году я окончил школу и подал документы в Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова в Санкт-Петербурге и в Волжский государственный университет водного транспорта. Надеюсь, что шансы на поступление у меня есть, и достаточно неплохие. Благодаря морскому центру я знаю, как устроен парус, что такое шторма, и горжусь, что прошел такую школу.

В этом году трое десятиклассников Детского морского центра Костромы - Алексей Хохлов, Андрей Васильев и Евгений Касаткин - стали лучшими участниками сбора юных моряков в "Артеке". В феврале их направили для участия в кругосветке, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы.

Курсанты изучали морские науки, участвовали в состязаниях по морскому многоборью, учились ходить под парусом

Команду из 14 юнг на учебное парусное судно "Паллада" тщательно отбирали по всей стране. Первоначально планировалось, что этап "кругосветки" для костромских мальчишек продлится два месяца. Но из-за пандемии коронавируса экспедиция затянулась на 114 суток. За время путешествия ребята несли вахты у штурвала и на камбузе, работали с парусным снаряжением, посетили морские порты Аргентины и ЮАР. Во время шторма крен фрегата достигал 48 градусов, а восьмиметровые волны сильно потрепали паруса "Паллады". Часть паруса они привезли домой в Кострому. Подробно об этой экспедиции "РГ" писала в N 36 от 19 февраля в материале "Трое на фрегате".

Как отметила руководитель Детского морского центра Наталия Меньшикова, педагоги гордятся достижениями своих воспитанников и верят, что ребята их не подведут. Из-за антивирусных ограничительных мер привычную форму одежды юных моряков пришлось дополнить новым обязательным аксессуаром - медицинской маской. Но это не испортило ребятам праздник.

- К сожалению, в этом году из-за пандемии вручение свидетельств выпускникам проходит не 9 Мая и не у Вечного огня, а значительно позже, но я рада, что праздник все же состоялся. Дорогие выпускники! Вы стремительно шагнули на просторы взрослой жизни, так шагайте же по ней уверенно, преодолевая трудности и вместе с тем радуясь каждому дню, приносящему новый опыт и эмоции! Попутных ветров вам и семь футов под килем! Будем всегда рады вам в родной гавани - в Детском морском центре, - обратилась она к выпускникам.

На память о завершении учебы каждый из курсантов получил право ударить в морской колокол - рынду и загадать заветное желание. В морклубе убеждены, что у каждого оно обязательно сбудется.