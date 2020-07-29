В МГУ прорабатывают три сценария учебного года

Московский государственный университет им. Ломоносова прорабатывает три сценария начала учебного года - очный, смешанный и дистанционный.

- До сих пор я оптимистично говорил, что мы начнем учебный год в обычном режиме 1 сентября, - цитирует ректора МГУ Виктора Садовничего ТАСС. - Это наш основной сценарий, к нему мы и готовимся. Но мы внимательно наблюдаем за всем, что происходит в мире, и готовим еще два сценария. Возможно, большие лекции будем делать в онлайн-формате, а практические занятия вести, по возможности, в обычном режиме. Третий сценарий - все будет в онлайн-режиме. Возможно, первый семестр или несколько месяцев первого семестра.