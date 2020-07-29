Новости

В ТиНАО расширили проезжую часть на отрезке Пыхчево-Яковлево 08:47
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
В Московском зоопарке приняли пополнение 08:27
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В Башкирии прокуратура начала проверку по ДТП с пассажирским автобусом 07:33
В США за сутки от коронавируса скончались более 1300 человек 07:25
Сахалинская чиновница похитила 1,7 млн рублей из денег нацпроекта 07:23
Власти КНДР призвали дипломатов не покидать Пхеньян из-за коронавируса 07:14
Протестующие в Портленде подали иск на силовиков за применение газа 07:06
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота 06:59
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве 06:41
Иран потопил макет авианосца США на учениях в Ормузском проливе 06:27
Во вьетнамском Дананге выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом 05:49
Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город 05:45
СБ ООН разрешил ЮНИСЕФ поставлять медоборудование в КНДР 05:20
Житель Хабаровского края убил краснокнижную тигрицу 05:16
В Забайкалье открылись кафе, рестораны и кинотеатры 05:13
Twitter удалил публикацию Трампа о существовании лекарства от COVID-19 04:59
Власти США рекомендовали ужесточить санитарные ограничения в 21 штате 04:55
Китай пообещал ответить на безрассудные действия США 04:35
В Биробиджане утонул 13-летний мальчик 04:16
Посольство РФ в Армении анонсировало два вывозных авиарейса в Москву 04:14
На Камчатке арестованный мужчина умер в спецприемнике 03:48
Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому" 03:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 08:27
Рубрика: Общество

В Московском зоопарке приняли пополнение

Двое детенышей египетской летучей собаки появились на свет в Московском зоопарке. Зоологи сразу осмотрели малышей, определили их пол.

Фото: iStock
Видео: В Новосибирском зоопарке лемуры сбежали из клетки

"Детеныши абсолютно здоровы, весят чуть больше 20 граммов. Основная их пища на ближайший месяц - материнское молоко", - со ссылкой на пресс-службу столичного зоопарка пишет РИА Новости.

Марш - так назвали мальчика, а девочку - Танго. Размера взрослых особей детеныши достигнут примерно к семи-восьми месяцам. В зоопарке живет одна из самых старых колоний нильских крыланов. Первые представители этого рода появились здесь 1996 году. С тех пор работники приняли более 320 малышей. Увидеть колонию можно в павильоне "Ночной мир".

В регионах Общество Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому"
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году