В Московском зоопарке приняли пополнение

Двое детенышей египетской летучей собаки появились на свет в Московском зоопарке. Зоологи сразу осмотрели малышей, определили их пол.

"Детеныши абсолютно здоровы, весят чуть больше 20 граммов. Основная их пища на ближайший месяц - материнское молоко", - со ссылкой на пресс-службу столичного зоопарка пишет РИА Новости.

Марш - так назвали мальчика, а девочку - Танго. Размера взрослых особей детеныши достигнут примерно к семи-восьми месяцам. В зоопарке живет одна из самых старых колоний нильских крыланов. Первые представители этого рода появились здесь 1996 году. С тех пор работники приняли более 320 малышей. Увидеть колонию можно в павильоне "Ночной мир".