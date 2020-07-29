В Москве 80% КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи

В Москве 80% КТ-центров вернулись к плановой помощи. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Еще 5 поликлиник, ранее перепрофилированных под амбулаторные КТ-центры, приняли первых пациентов. Таким образом, к плановой помощи вернулись уже 37 из 48 КТ-центров - почти 80%. Во всех зданиях проведена тщательная дезинфекция, а медицинский персонал прошел тестирование на коронавирусную инфекцию.

В городе продолжают работу 11 КТ-центров, которые полностью покрывают потребность в высокоточной инструментальной диагностике пациентов. Кроме того, помимо компьютерной томограммы, в центрах горожане проходят дополнительные обследования: ЭКГ, анализ крови, анализ на коронавирус, а также получают бесплатные лекарства на курс лечения.

Напомним, амбулаторные КТ-центры были организованы по рекомендации Клинического комитета. За время работы во всех городских КТ-центрах провели более 200 тысяч КТ-исследований.

Адреса КТ-центров, в которых начался плановый прием пациентов:

1. ГБУЗ "Городская поликлиника № 66 ДЗМ", 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.11Б

2. ГБУЗ "Городская поликлиника № 62 ДЗМ", 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д.18

3. ГБУЗ "Городская поликлиника № 214 ДЗМ", 115583, г. Москва, ул. Елецкая, д.14

4. ГБУЗ "Диагностический центр № 3 ДЗМ", 109444, г. Москва, ул. Сормовская, д.9

5. ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 ДЗМ", 117042, г. Москвы, ул. Южнобутовская, д.87