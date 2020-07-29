В Москве и Минске все-таки станцевали школьный вальс на выпускном

И все-таки сбылось: в минувшие выходные в Москве в парке Горького прошел главный школьный выпускной вечер. Его удалось провести и в некоторых столичных школах. К этому времени многие московские выпускники уже подали документы в вузы (сделать это было разрешено, не дожидаясь результатов ЕГЭ) и ощущали себя без пяти минут студентами. О том, какой же непростой была дорога на этот школьный бал, сколько нервов и денег было потрачено, "СОЮЗу" рассказали сами выпускники и их родители.

Тренд выпускных: девушки берут с собой сразу две пары обуви - непосредственно на торжество и для танцев. Михаил Синицын

Бегом все в парк!

Что касается главной выпускной площадки, то накануне праздника сцену и все скамейки парка Горького тщательно продезинфицировали, всех сотрудников проверили на коронавирус.

Вечером 25 июля автобусы подвозили к входу в парк выпускников (их набралось около 18 тысяч), рассаженных в салоне строго в шахматном порядке. При посадке всем измерили температуру и выдали индивидуальный именной браслет с QR-кодом, а также защитные маски с тематическим дизайном. По всей территории были расставлены антисептики.

Молодежь развлекали более 40 артистов: Полина Гагарина, Анна Семенович, Рита Дакота, Наташа Королева, а также невероятно популярные в подростковой и молодежной среде "ТикТокеры" Даня Милохин, Аня Pokrov, Никита Златоуст и другие.

И в Минске, и в Москве выпускные вечера пришлось подкорректировать из-за эпидемии коронавируса

"Особенно понравились фотозоны и совершенно удивительные костюмы аниматоров-пришельцев", - поделилась впечатлениями московская выпускница Настя. И добавила, что дома у нее осталось сшитое к выпускному вечернее платье, но она не жалеет, что вместо вечера в ресторане всю ночь проплясала в парке в джинсовой куртке и светящихся ботинках...

Кто во дворец, а мы на дачу!

Что касается традиционных школьных выпускных вечеров, то мэрия Москвы разрешила проведение праздничных мероприятий там, где есть большие помещения - актовые и спортивные залы - и можно соблюсти меры безопасности.

Некоторые родители отказались от проведения торжества или же перенесли его на конец лета, когда закончится вступительная кампания в вузы.

"Если позволял бюджет, - говорит Алена Яворовская, руководитель московского агентства "Бравомос", - выезжали за город, снимали усадьбы, пансионаты". Кто-то собрал весь класс у себя на даче.

В ценах тоже наблюдалась большая "вилка": например, за 20 тысяч рублей с персоны родители одной из московских школ сняли на вечер Петровский дворец.

"И при минимальном бюджете - тысяч 60 с класса - можно составить вполне "симпатичный" вечер, с небольшой развлекательной программой и хорошим ведущим. Но нам доводилось устраивать выпускной и за полтора миллиона, - рассказали нам в агентстве "Бравомос".

Платье для Золушки

Но траты на выпускной не ограничиваются банкетом и развлекательной программой. Директор студии стилистов CharmYou Галина Нелюбина рассказала, что некоторые девушки берут с собой два наряда и две пары обуви - для торжественной части и для танцев. Наряды можно найти на любой кошелек, но в среднем родители выкладывают от восьми до 15 тысяч рублей за выпускное платье или мужской костюм. А ведь еще нужны обувь и аксессуары. Девочкам вызывают на дом профессионального стилиста-визажиста. "В моде макияж с акцентом на глаза и пышные прически - романтические, слегка небрежные "пучки", - поделилась Галина Нелюбина, - но надо признать, что в этом году количество клиентов-выпускников сильно сократилось".

В Москве в Парке Горького собралось около 18 тысяч выпускников - всем им измерили температуру. Фото: Сергей Михеев

А как в Беларуси?

Последние звонки и выпускные вечера у белорусских школьников пришлось подкорректировать из-за эпидемиологической ситуации.

Последние звонки прозвучали 30 мая, причем Министерство образования рекомендовало совместить их с вручением аттестатов 10 июня. В итоге крупные школы вовсе отказались от торжественной линейки для 9-х и 11-х классов. Привычный праздник можно было наблюдать разве что в региональных школах, где всего 1-2 выпускных класса с небольшим количеством учеников. Один из ярких примеров - последний звонок в гимназии города Браслава Витебской области, где 25 выпускников прощались со школой в космическом стиле, а назвали это торжество "Парадом планет". Одним из сюрпризов стали расписные пряники в виде планет, которые пятиклассники вручили выпускникам.

Вместо торжественных выпускных с концертами, танцами и прогулками на лимузинах большинство школ ограничилось вручением аттестатов. Выпускники, конечно, расстроились, признавались в интервью родители. Некоторые учебные заведения все же рискнули провести торжество на открытом воздухе: ребята станцевали вальс и сказали пару теплых слов педагогам. В некоторых школах родители рассказывали, что их дети решили перенести празднование на следующее лето: чем не повод встретиться? Были и те выпускники, которые устроили праздник сами, отправившись всем классом на шашлыки. Некоторые отпраздновали прощание со школой через видеоконференцию в ZOOM. Впрочем, онлайн-праздник действительно ощущался, ведь в соцсетях школьники не скупились на благодарности: с началом летних каникул по инициативе Минобразования стартовала всебелорусская акция "Дзякуй, настаўнiк, дзякуй, школа!" ("Спасибо, учитель, спасибо, школа!"). Чтобы выразить слова признательности, старшеклассники публиковали в Instagram и YouTube душевные фотографии и видео с пожеланиями в адрес любимых педагогов и отмечали публикации соответствующими хештегами.

На выпускных в университетах традиции все же были соблюдены: событием стал Республиканский бал выпускников с участием Президента, на который пригласили более 220 самых активных парней и девушек из всех регионов. В Белгосуниверситете праздник прошел в лицее БГУ, где наградили обладателей титула "Лучший выпускник БГУ", а также назвали 20 выпускников, которые стали "Звездами БГУ", и 12 "Студенческих лидеров БГУ". На торжество парни и девушки пришли в академических мантиях и шапочках. А бал выпускников Белорусского национального технического университета провели на Минском море в санатории-профилактории "Политехник".