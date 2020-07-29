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29.07.2020 22:05
Рубрика: Общество

Осень ясеня

Экологи оценили качество деревьев в Москве
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 167(8221)
Специалисты "Мосэкомониторинга" проверяют качество зеленых насаждений в столице. На одну из таких проверок пригласили и журналистов "РГ".
Эксперты в числе прочих параметров оценивают и наклон ствола. Если он велик, дерево срубают. Фото: Сергей Михеев/РГ Эксперты в числе прочих параметров оценивают и наклон ствола. Если он велик, дерево срубают. Фото: Сергей Михеев/РГ
Эксперты в числе прочих параметров оценивают и наклон ствола. Если он велик, дерево срубают. Фото: Сергей Михеев/РГ

10 часов утра. На Тверском бульваре, напротив здания МХАТа, около 100-летнего дуба суетятся трое сотрудников в куртках с надписью "Мосэкомониторинг". Один, отойдя на пару метров, высчитывает с помощью высотомера расположение низких ветвей, другой рулеткой измеряет крону, третья изучает состояние коры. "Есть морозобоина, надо отметить, - говорит Ульяна Медовикова, аналитик ГПБУ "Мосэкомониторинг". - А сухих веток не видно, рана старая". Она записывает в толстую ведомость параметры дуба и переходит к соседнему ясеню. Так по очереди специалисты обойдут все 158 деревьев и 14 кустарников на этом участке.

Фото: Александр Корольков/РГ
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А всего им нужно проверить 130 площадок во всех округах города, на которых растут 11 тысяч деревьев 48 пород и более 15 тысяч кустарников. Помимо размеров, наличия болезней и вредителей, оценивают декоративность, наличие новых и сухих веток, наклон ствола - если он превышает 45% дерево срубают. Оценивают состояние по трехбалльной шкале: 1 - хорошо, 2 - удовлетворительно и 3 - неудовлетворительно.

Отметив яркость листьев ясеня на Тверском бульваре, специалисты замечают на коре маленькие дырки. Их оставила изумрудная узкотелая златка - маленькое переливающееся блеском насекомое. Оно откладывает под корой личинки и ест дерево изнутри, уничтожая популяцию столичных ясеней. "В Москве большой процент ясеней поражен златкой, - рассказывает "РГ" замначальника информационно-аналитического отдела ГПБУ "Мосэкомониторинг" Алена Гавриленко. - За деревом ухаживали, но это не помогло. Оно остается рассадником вредителей, его нужно или лечить, или рубить. Рубить деревья никто не даст. А один из университетов завершает испытание нового вида лечения деревьев. Им будут делать уколы с особым химическим составом. Как только докажут эффективность "прививки", начнем повсеместно ее применять, в том числе и здесь".

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