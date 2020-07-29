В Москве стали чаще интересоваться арендой элитных квартир

Число сделок на рынке аренды элитных квартир в Москве в первом полугодии этого года упало на 39 процентов - сказалась пандемия коронавируса, вынудившая многих арендаторов уехать в пригород и в целом сделавшая сделки проблематичными.

При этом ситуация уже начала выправляться - число запросов на аренду премиального жилья по итогам полугодия выросло на 62 процента, причем пик интереса пришелся именно на второй квартал. Об этом рассказали в международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Большое количество освободившихся предложений и рост числа обращений позволяют говорить об увеличении количества переездов в ближайшем будущем, - сделал прогноз директор департамента городской недвижимости компании Андрей Соловьев. - Тем более, что с началом делового и учебного года многие вернутся в город и будут нуждаться в городской квартире".

По его словам, многие арендаторы премиальных квартир с началом самоизоляции предпочли переехать за город, при этом сейчас они думают о возвращении. Иностранцев на рынке по-прежнему мало, но так как было и до начала пандемии. Лидерами по числу сдаваемых элитных квартир выступают районы Тверской, Арбат и Пресненский.