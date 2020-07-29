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29.07.2020 12:42
Рубрика: Происшествия

В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании

Текст: Михаил Фалалеев
Гости столицы 21 и 22 лет решили приобрести иномарку. Но не за деньги, а просто угнать чужую машину. И угнали, но ненадолго.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин рассказал, что в территориальный отдел полиции с заявлением обратился сотрудник каршеринговой компании. По его словам, с Мясницкой улицы пропал автомобиль марки Volkswagen Polo, принадлежавший организации. Ущерб составил около 750 тысяч рублей.

Бывший хозяин угнал изъятый автомобиль с помощью буксира

Задержали угонщиков сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району на 7-й Парковой улице. Выяснилось, что ранее клиент каршеринговой компании взял автомобиль в аренду. Не закончив свой маршрут, он оставил машину с личными вещами на Мясницкой улице открытой и ненадолго отлучился. В этот момент проходившие рядом молодые люди, воспользовавшись ситуацией, сели в этот автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Позже они бросили машину на улице Маши Порываевой и, похитив имущество водителя, скрылись.

Вскоре с заявлением о краже ноутбука и наушников из угнанного автомобиля в полицию обратился 24-летний житель столицы.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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