Почти 70 тысяч гектаров земель в Подмосковье заросли борщевиком. К такому выводу пришли инспекторы земельного контроля, проведя осмотр территории области. Больше всего ядовитой травы обнаружено в Рузе, Клину, Дмитрове, Егорьевске и Солнечногорске.

В области не первый год существует целевая программа по борьбе с борщевиком, но ее финансовых возможностей хватает на обработку примерно 32 гектаров зараженной земли ежегодно. Нехватку средств подкрепили значительными штрафами для собственников, чьи земли не помнят косы - заросли борщевика на участках гражданам обходятся в 2-5 тысяч рублей, должностным лицам - в 20-50 тысяч, а юридическим - в 150 тысяч - 1 миллион рублей. По данным областного министерства имущественных отношений, только в этом году было начислено 13,7 миллиона рублей штрафов, в том числе и по максимальной шкале. Миллион рублей заплатит в казну собственник земельного участка из Клина, не внявший требованиям земконтроля привести землю в порядок. Но даже громадные штрафы не приносят той пользы, на которую рассчитывают власти - общий объем территории, пораженной борщевиком, уменьшается не так быстро, как того хотелось бы.

Отчасти этому способствует живучесть самого сорняка - чтобы его убить, нужно обрабатывать один и тот же участок не менее пяти раз. Играют роль и большие перегоны между поселениями некоторых подмосковных муниципалитетов - именно далекие от жилья земли, куда не каждый земконтроль доезжает, поражены борщевиком больше всего. Для таких случаев в Подмосковье не так давно открыли "горячую линию" по борьбе с борщевиком. Ее номер 8(495)128-00-88. Позвонив по этому телефону, можно сообщить координаты нуждающихся в обработке территорий, а также узнать, как проще и безопаснее всего истребить ядовитый сорняк, если вдруг он завелся на дачном участке. "Наши службы оперативно реагируют на звонки, дают подробные консультации, выезжают на места", - утверждает министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Кстати

Москва и Московская область могут разработать совместную программу по борьбе с ядовитыми сорняками. "Объединение усилий соседних регионов поможет в победе над борщевиком. Обязательно вместе с коллегами из Московской областной думы проведем совместную работу. Это задача ближайшего времени", - сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. Напомним, на прошлой неделе депутаты Мосгордумы установили штрафы за борщевик и для собственников столичных земель. За заросшие участки граждаг будут штрафовать на 2-5 тысяч рублей, должностных лиц - на 20-50 тысяч, а юридических - на 150-700 тысяч рублей. Козлов подчеркнул, что проблема борщевика в столице стала актуальной после присоединения новых территорий, а сейчас и вовсе носит глобальный характер.