В Подмосковье в нарколаборатории обнаружили 24 килограмма мефедрона

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о ликвидации нарколаборатории в подмосковном Красногорске.

Ирина Волк рассказала, что задержание двух подозреваемых в производстве отравы провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Красногорск и УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Как выяснилось, мужчина со своим бывшим зятем в хозяйственной постройке, расположенной в одном из СНТ, организовали лабораторию по изготовлению мефедрона.

Оперативники обнаружили противогаз, канистры, стеклянные колбы, сушильный шкаф, электроплитку, вакууматор, электронные весы, три пластмассовых ведра с вязкой жидкостью. Всего было изъято около 24 килограммов мефедрона.

Изготовленный наркотик они планировали реализовать бесконтактным способом через интернет-магазин.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.