В Подмосковье задержаны мошенники из морга

В Московской области по подозрению в крупном мошенничестве задержаны трое сотрудников морга, сообщает пресс-служба ГСУ СК региона.

По версии следствия, двое лаборантов и патологоанатом морга Давыдовской районной больницы систематически наживались на родственниках умерших. Они брали с людей по 12,5 тысячи рублей за подготовку к погребению. Подозреваемые говорили, будто бы сами отнесут эти деньги в кассу как за официальную услугу. Убитые горем потерпевшие отдавали деньги. На самом же деле, как выяснили в СК и полиции, по прейскуранту больницы подготовка к захоронению стоит гораздо дешевле. В ряде случаев патологоанатом с партнерами просто забирали себе все деньги.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". На допросе подозреваемые во всем признались, скоро им изберут меру пресечения.