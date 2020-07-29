В ТиНАО расширили проезжую часть на отрезке Пыхчево-Яковлево

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы завершились работы по расширению и ремонту проезжей части дороги, которая проходит от деревни Пыхчево до деревни Яковлево, расположенных в поселении Десеновское. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москва.

Работы начались еще в феврале, но затем были приостановлены из-за эпидемиологической ситуации. В этих двух деревнях проживает около полутора тысяч человек. Решение о ремонте и расширении дороги было принято по просьбам местных жителей, которым станет значительно удобнее добираться до нужных адресов.

"В рамках работ узкие дороги расширили до 7-7,5 метров. Такая ширина проезжей части достаточна для безопасного движения общественного транспорта и позволит при необходимости запустить автобусный маршрут, - уточнили в департаменте капремонта Москвы.

В рамках работ по расширению и ремонту дороги проложили 1250 метров инженерных сетей. Кроме того, в местах подтоплений обустроили ливневую канализацию протяженностью более 200 метров и проложили порядка 200 метров водопропускных труб.

Чтобы отделить тротуары от проезжей части, установили бордюрный камень протяженностью более пяти тысяч метров. Площадь тротуарного покрытия, уложенного также в два слоя, составит почти 1,9 тысячи квадратных метров.

"Многие участки улично-дорожной сети были плохо освещены или вообще не имели освещения. На протяжении дороги между деревнями Пыхчево и Яковлево установили более 130 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. На прилегающей к дороге территории появились газоны общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, а осенью здесь высадят более 150 кустарников", - отметили в пресс-службе ведомства.