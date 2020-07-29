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29.07.2020 16:46
Рубрика: Культура

Выставки художественного проекта "Память" пройдут в шести городах РФ

Текст: Мария Шепталова
Всероссийский выставочный проект "ПАМЯТЬ", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединит шесть российских городов - Белгород, Севастополь, Ставрополь, Вологду, Санкт-Петербург и Москву. Гости увидят портреты, картины и фотографии, созданные в первые годы после окончания войны.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Выставка "Память" собрала более 200 картин и фотографий, запечатлевших образы ветеранов, которых с каждым годом остается все меньше, и хронику важнейших военных событий. Схваченные художником моменты - оборона Москвы или блокада Ленинграда - врезаются в память сильнее, чем официальные сводки.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Современные фотографы побывали на местах былых сражений и показали, как они выглядят в наши дни. Где-то своим чередом течет мирная жизнь, а где-то земля до сих пор покрыта шрамами окопов, колючей проволокой и шлемами павших солдат.

Первым выставку примет Белгород - с 4 по 20 августа в Выставочном зале "Россия". Далее выставка отправится в Севастополь, где с 27 августа по 17 сентября все желающие смогут посетить ее в Военно-историческом музее фортификационных сооружений МО РФ и в Музейном комплексе "Михайловская батарея".

Жителям Ставрополя экспозиция будет доступна с 24 сентября по 11 октября в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств. В Волгограде выставка пройдет с 19 октября по 8 ноября в выставочном зале Детской школы искусств № 11.

Фото: Фотохроника ТАСС
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В Санкт-Петербурге выставка будет открыта для посещения с 14 по 28 ноября в выставочном зале Санкт-Петербургского отделения Творческого Союза Художников России на Невском проспекте. А заключительная часть проекта пройдет в Москве с 3 по 20 декабря в выставочном зале Московского Союза Художников.

Инициаторами проекта стали Российский фонд культуры, Творческий Союз художников России и Московский Союз художников при участии Российской академии художеств.

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