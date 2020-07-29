Более 30 сотрудников Авиалесоохраны прибыли на Чукотку, где уже несколько дней полыхают природные пожары. Опасная ситуация вновь сложилась в Билибинском районе округа, где действует режим ЧС. Там огонь охватил земли Анюйского лесничества. Именно на борьбу с ним и прибыла дополнительная группировка.

- Тридцать один авиапожарный усилит группировку, которая борется с огнем примерно в 45 километрах от Анюйска и села Островное. На тушении задействована техника, работает авиация, - рассказал губернатор ЧАО Роман Копин.

С начала года на Чукотке потушили 68 пожаров, и к 20 июля уже было вздохнули - термоточек нет. Однако через несколько дней пламя снова пошло в атаку.

В общей сложности в округе горит почти 50 тысяч гектаров на землях лесного фонда. Необычная для Арктики сухая жаркая погода лишь способствует распространению огня. За сутки он проходит по четыре тысячи гектаров. Поэтому класс пожарной опасности повышен до третьего.

Не менее напряженная обстановка - в Якутии. Там борются с 80 лесными пожарами. Огонь прошел более 258 тысяч гектаров, но активное горение наблюдают лишь на 387. К тушению привлечено более тысячи человек и свыше ста единиц техники.

- Сложная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхоянского, Кобяйского, Усть-Майского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрировано 54 очага природных пожаров, - комментирует начальник Главка МЧС России по республике Павел Гарин.

В Среднеколымский район экстренно вылетела аэромобильная группировка республиканского ГУ МЧС. По словам первого замглавы этого улуса Руслана Гаврильева, пожар полыхает всего в километре от села Сватай, где проживают чуть больше 400 человек.

- На тушении работают 166 специалистов. Задействованы четыре трактора, один водовоз, автомашина "Урал" с емкостью, - говорит Гаврильев.

Кроме того, из-за порывистого ветра образовался еще один очаг близ села. Огонь перешел через речку и теперь полыхает с другой стороны, в двух километрах от Сватая. Пока прямой угрозы для населенного пункта нет. Всего же на территории улуса действуют четыре пожара.

В Момском районе, в нескольких километрах от села Соболох, также хозяйничает огонь. Там, как и в случае со Сватаем, верховой пожар перебросил пламя через речку Тарын, из-за чего пострадали линии электропередачи. На локализации пожара работают 15 человек. Задействована авиация, которая сбрасывает до 135 тонн воды в сутки.

Кроме того, в регионе непрерывно мониторят задымленность в населенных пунктах региона. Дым может окутать семь сел Верхоянского, Среднеколымского и Томпонского районов из-за северного и северо-восточного ветра вкупе с отсутствием осадков. Дождя в Якутии очень ждут - такого жаркого лета здесь давно не припомнят.

Между тем ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО И ЧС предупреждают, что в ближайшие две недели пожароопасная обстановка на территории республики ухудшится. Это связано с изменением климата. Яркий пример: в нынешнем году впервые лесной пожар был зарегистрирован на землях региона, расположенных за Северным полярным кругом.

Важно

Как сообщить о лесном пожаре

При первой возможности сообщите о пожаре. Звоните на номер 112 (единая диспетчерская служба) или на "горячую линию" лесной охраны 8-800-100-94-00.

Тем временем

Правительство Красноярского края решило снять режим ЧС в связи со сложной пожароопасной обстановкой в лесах. Ввели его 2 июля, когда начали активно возникать очаги возгораний на севере края. По последней информации, в регионе остался всего один пожар. Режим ЧС перестал действовать и в Иркутской области. На утро 28 июля на территории Приангарья действует три пожара в лесах. В регионе начались дожди, что оказалось на руку.

Подготовил Дмитрий Мальков