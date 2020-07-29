Новости

В ТиНАО расширили проезжую часть на отрезке Пыхчево-Яковлево 08:47
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
В Московском зоопарке приняли пополнение 08:27
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В Башкирии прокуратура начала проверку по ДТП с пассажирским автобусом 07:33
В США за сутки от коронавируса скончались более 1300 человек 07:25
Сахалинская чиновница похитила 1,7 млн рублей из денег нацпроекта 07:23
Власти КНДР призвали дипломатов не покидать Пхеньян из-за коронавируса 07:14
Протестующие в Портленде подали иск на силовиков за применение газа 07:06
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота 06:59
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве 06:41
Иран потопил макет авианосца США на учениях в Ормузском проливе 06:27
Во вьетнамском Дананге выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом 05:49
Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город 05:45
СБ ООН разрешил ЮНИСЕФ поставлять медоборудование в КНДР 05:20
Житель Хабаровского края убил краснокнижную тигрицу 05:16
В Забайкалье открылись кафе, рестораны и кинотеатры 05:13
Twitter удалил публикацию Трампа о существовании лекарства от COVID-19 04:59
Власти США рекомендовали ужесточить санитарные ограничения в 21 штате 04:55
Китай пообещал ответить на безрассудные действия США 04:35
В Биробиджане утонул 13-летний мальчик 04:16
Посольство РФ в Армении анонсировало два вывозных авиарейса в Москву 04:14
На Камчатке арестованный мужчина умер в спецприемнике 03:48
Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому" 03:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 04:21
Рубрика: Происшествия

По горящим следам

Пора тушить Арктику
Текст: Юлия Гарднер (ДФО)
Российская газета - Неделя № 166(8220)
Более 30 сотрудников Авиалесоохраны прибыли на Чукотку, где уже несколько дней полыхают природные пожары. Опасная ситуация вновь сложилась в Билибинском районе округа, где действует режим ЧС. Там огонь охватил земли Анюйского лесничества. Именно на борьбу с ним и прибыла дополнительная группировка.
К пожарам привела аномально сухая погода. Фото: РИА Новости www.ria.ru К пожарам привела аномально сухая погода. Фото: РИА Новости www.ria.ru
К пожарам привела аномально сухая погода. Фото: РИА Новости www.ria.ru

- Тридцать один авиапожарный усилит группировку, которая борется с огнем примерно в 45 километрах от Анюйска и села Островное. На тушении задействована техника, работает авиация, - рассказал губернатор ЧАО Роман Копин.

С начала года на Чукотке потушили 68 пожаров, и к 20 июля уже было вздохнули - термоточек нет. Однако через несколько дней пламя снова пошло в атаку.

В общей сложности в округе горит почти 50 тысяч гектаров на землях лесного фонда. Необычная для Арктики сухая жаркая погода лишь способствует распространению огня. За сутки он проходит по четыре тысячи гектаров. Поэтому класс пожарной опасности повышен до третьего.

Мишустин: Борцов с лесными пожарами обеспечат бесплатным питанием

Не менее напряженная обстановка - в Якутии. Там борются с 80 лесными пожарами. Огонь прошел более 258 тысяч гектаров, но активное горение наблюдают лишь на 387. К тушению привлечено более тысячи человек и свыше ста единиц техники.

- Сложная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхоянского, Кобяйского, Усть-Майского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрировано 54 очага природных пожаров, - комментирует начальник Главка МЧС России по республике Павел Гарин.

В Среднеколымский район экстренно вылетела аэромобильная группировка республиканского ГУ МЧС. По словам первого замглавы этого улуса Руслана Гаврильева, пожар полыхает всего в километре от села Сватай, где проживают чуть больше 400 человек.

- На тушении работают 166 специалистов. Задействованы четыре трактора, один водовоз, автомашина "Урал" с емкостью, - говорит Гаврильев.

Кроме того, из-за порывистого ветра образовался еще один очаг близ села. Огонь перешел через речку и теперь полыхает с другой стороны, в двух километрах от Сватая. Пока прямой угрозы для населенного пункта нет. Всего же на территории улуса действуют четыре пожара.

Фото: РИА Новости
В правительстве предложили системные меры по борьбе с лесными пожарами

В Момском районе, в нескольких километрах от села Соболох, также хозяйничает огонь. Там, как и в случае со Сватаем, верховой пожар перебросил пламя через речку Тарын, из-за чего пострадали линии электропередачи. На локализации пожара работают 15 человек. Задействована авиация, которая сбрасывает до 135 тонн воды в сутки.

Кроме того, в регионе непрерывно мониторят задымленность в населенных пунктах региона. Дым может окутать семь сел Верхоянского, Среднеколымского и Томпонского районов из-за северного и северо-восточного ветра вкупе с отсутствием осадков. Дождя в Якутии очень ждут - такого жаркого лета здесь давно не припомнят.

Между тем ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО И ЧС предупреждают, что в ближайшие две недели пожароопасная обстановка на территории республики ухудшится. Это связано с изменением климата. Яркий пример: в нынешнем году впервые лесной пожар был зарегистрирован на землях региона, расположенных за Северным полярным кругом.

Важно

Как сообщить о лесном пожаре

При первой возможности сообщите о пожаре. Звоните на номер 112 (единая диспетчерская служба) или на "горячую линию" лесной охраны 8-800-100-94-00.

Тем временем

Правительство Красноярского края решило снять режим ЧС в связи со сложной пожароопасной обстановкой в лесах. Ввели его 2 июля, когда начали активно возникать очаги возгораний на севере края. По последней информации, в регионе остался всего один пожар. Режим ЧС перестал действовать и в Иркутской области. На утро 28 июля на территории Приангарья действует три пожара в лесах. В регионе начались дожди, что оказалось на руку.

Подготовил Дмитрий Мальков

В регионах Происшествия ЧП Пожары ДФО Лесные пожары

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому"
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина