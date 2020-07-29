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29.07.2020 03:48
Рубрика: Происшествия

На Камчатке арестованный мужчина умер в спецприемнике

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке следователи выясняют обстоятельства гибели в специальном приемнике арестованного мужчины.

27 июля мировой судья Вилючинского судебного района признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил десять суток ареста. Мужчину доставили в спецприемник из зала суда.

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28 июля ему стало плохо, приехавшие врачи "скорой" не смогли спасти его жизнь.

"По данному материалу проверки проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти", - сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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