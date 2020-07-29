На Камчатке арестованный мужчина умер в спецприемнике

На Камчатке следователи выясняют обстоятельства гибели в специальном приемнике арестованного мужчины.
27 июля мировой судья Вилючинского судебного района признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил десять суток ареста. Мужчину доставили в спецприемник из зала суда.
28 июля ему стало плохо, приехавшие врачи "скорой" не смогли спасти его жизнь.
"По данному материалу проверки проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти", - сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.