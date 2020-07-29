Сахалинская чиновница похитила 1,7 млн рублей из денег нацпроекта

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), возбудили в отношении бывшего директора ГБУК "Сахалинский областной ресурсный центр по образованию в сфере культуры и искусства".

По версии следствия, руководитель госучреждения совместно со своими сообщниками заключала фиктивные контракты. Таким образом она похитила 1,7 миллиона рублей из бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта "Культура".

"Ранее выявлялись факты заключения контрактов с компаниями, подконтрольными ее мужу, при наличии конфликта интересов", - отмечают в пресс-службе сахалинской прокуратуры.

С должности директора ресурсного центра женщину уже уволили в связи с утратой доверия. Южно-Сахалинский городской суд признал это действие законным. Решение суда в силу не вступило.