Вечером 28 июля во время купания на карьере в районе улицы Шалаева в Биробиджане утонул 13-летний мальчик. У несанкционированного водоема ребенок находился без присмотра взрослых.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО, прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили подростка в воде. Признаков жизни он уже не подавал. Спасти его не удалось.Тело передали сотрудникам полиции.

Сотрудники МЧС напоминают, чтобы избежать трагедий, надо соблюдать правила безопасности на воде. Купаться в местах, где поблизости есть другие люди, не употреблять алкоголь, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не устраивать в воде игр и здраво оценивать свои возможности.