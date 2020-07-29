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29.07.2020 04:16
Рубрика: Происшествия

В Биробиджане утонул 13-летний мальчик

Текст: Дина Непомнящая

Вечером 28 июля во время купания на карьере в районе улицы Шалаева в Биробиджане утонул 13-летний мальчик. У несанкционированного водоема ребенок находился без присмотра взрослых.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО, прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили подростка в воде. Признаков жизни он уже не подавал. Спасти его не удалось.Тело передали сотрудникам полиции.

Сотрудники МЧС напоминают, чтобы избежать трагедий, надо соблюдать правила безопасности на воде. Купаться в местах, где поблизости есть другие люди, не употреблять алкоголь, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не устраивать в воде игр и здраво оценивать свои возможности.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

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