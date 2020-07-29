В Хабаровский край доставили груз с гуманитарной помощью из Москвы

Вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией доставили сегодня из Москвы в Хабаровский край. Еще одна посылка ожидается до конца недели. Всего в регион отправят 200 тонн груза.

В пресс-службе правительства сообщили, что уже пришли медицинские маски и одноразовые комбинезоны для медперсонала в большом количестве (всего должны доставить 500 тысяч костюмов), 50 аппаратов ИВЛ и 58 БИПАП-аппаратов, медикаменты для лечения сопутствующих COVID-19 заболеваний. Вся гуманитарная помощь будет распределена между инфекционными госпиталями края. В лаборатории отправятся 100 тысяч экспресс-тестов для определения вируса.

Их столицы в регион также прибыли две бригады врачей. Они помогают коллегам в медучреждениях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ванино, Советской Гавани и района им. Лазо.

Напомним, что Хабаровский край продолжает оставаться в числе регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. За прошедшие сутки подтвержден 101 случай COVID-19, за все время пандемии - 7192 случая. 4361 человек выздоровели, 55 - скончались.

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