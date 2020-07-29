В Якутии завели дело о незаконной добыче золота на 5 млн рублей

В Якутии возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгметаллов в крупном размере (часть 4 статьи 191 УК РФ).

Правоохранители обнаружили, что на территории Усть-Майского района, на берегу реки Сунча, работники одной из коммерческих организаций нелегально добывали золото.

"На местности оперативники обнаружили около 1,5 килограмма вещества желтого цвета, которое по результатам химического исследования оказалось природным золотом стоимостью свыше пяти миллионов рублей", - сообщает пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, такой объем драгметалла был добыт всего за один месяц.