Новости

Пентагон обеспокоила растущая мощь российских и китайских систем ПВО 10:20
Карантинные ограничения в Казахстане продлили до середины августа 10:17
Собаки смогли выявить коронавирус 10:15
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае 10:14
В Якутии завели дело о незаконной добыче золота на 5 млн рублей 10:13
На Кубани реки вышли из берегов и затопили жилые дома 10:09
Уральский депутат получил 11 лет тюрьмы за убийство жены 10:09
В Башкирии завели дело после столкновения автобуса и двух грузовиков 10:07
Самые бюджетные универсалы российского рынка 10:00
Более 9 млрд рублей направят в 30 регионов на льготы по ЖКУ для граждан 09:50
Площадь пожара в уральском заповеднике превысила 120 гектаров 09:45
Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие 09:44
В Москве 80% КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи 09:36
Права еще более 1,1 тысячи участников долевого строительства восстановят 09:32
Консульство РФ в Дананге закрылось из-за вспышки нового типа коронавируса 09:15
На Дону отложили снятие ограничений из-за роста случаев COVID-19 09:11
КамАЗ зарегистрировал загадочную аббревиатуру 09:00
Устроивший ДТП с автобусом водитель "Газели" мог быть пьян 08:55
В греческом портовом городе Пирей прогремел сильный взрыв 08:48
В ТиНАО расширили проезжую часть на отрезке Пыхчево-Яковлево 08:47
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
В Московском зоопарке приняли пополнение 08:27
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В Башкирии прокуратура начала проверку по ДТП с пассажирским автобусом 07:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 10:13
Рубрика: Происшествия

В Якутии завели дело о незаконной добыче золота на 5 млн рублей

Текст: Юлия Гарднер

В Якутии возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгметаллов в крупном размере (часть 4 статьи 191 УК РФ).

Жителя Якутии осудили за незаконный оборот пяти килограммов золота

Правоохранители обнаружили, что на территории Усть-Майского района, на берегу реки Сунча, работники одной из коммерческих организаций нелегально добывали золото.

"На местности оперативники обнаружили около 1,5 килограмма вещества желтого цвета, которое по результатам химического исследования оказалось природным золотом стоимостью свыше пяти миллионов рублей", - сообщает пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, такой объем драгметалла был добыт всего за один месяц.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому"
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса
Закупки "Роскосмоса" могут засекретить
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина