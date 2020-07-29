В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК". Это уже четвертое по счету судно проекта 22800, который предприятие построит для Тихоокеанского флота.

Ранее в рамках госконтракта на АСЗ заложили МРК "Ржев", "Удомля" и "Уссурийск", которые введут в строй после 2020 года.

- Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - четыре метра, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Павловск" будет вооружен 76-миллиметровым автоматическим универсальным орудием, зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" и ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК".