В Забайкалье открылись кафе, рестораны и кинотеатры

С сегодняшнего дня в Забайкалье начался третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

К работе вновь приступили все сферы бизнеса: заведения общепита, детские образовательные учреждения, гостиницы, бассейны и сауны, аттракционы, кинотеатры, а также детские сады.

- Однако требования остаются прежними для всех. Обязательны дистанция в 1,5 метра, уведомление о возобновлении деятельности в органы Роспотребнадзора и министерство экономического развития края, соблюдение всех санитарных требований в условиях пандемии, - приводятся на сайте правительства края слова зампреда правительства Александра Бардалеева.

Кроме того, по-прежнему нельзя проводить деловые собрания, на которых присутствуют более 50 человек. Запрещены также массовые культурные, спортивные мероприятия.