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29.07.2020 05:13
Рубрика: Власть

В Забайкалье открылись кафе, рестораны и кинотеатры

Текст: Юлия Гарднер

С сегодняшнего дня в Забайкалье начался третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Фото: Фото: Константин Завражин/РГ
В Астраханской области открылись кафе и рестораны

К работе вновь приступили все сферы бизнеса: заведения общепита, детские образовательные учреждения, гостиницы, бассейны и сауны, аттракционы, кинотеатры, а также детские сады.

- Однако требования остаются прежними для всех. Обязательны дистанция в 1,5 метра, уведомление о возобновлении деятельности в органы Роспотребнадзора и министерство экономического развития края, соблюдение всех санитарных требований в условиях пандемии, - приводятся на сайте правительства края слова зампреда правительства Александра Бардалеева.

Кроме того, по-прежнему нельзя проводить деловые собрания, на которых присутствуют более 50 человек. Запрещены также массовые культурные, спортивные мероприятия.

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