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29.07.2020 05:16
Рубрика: Общество

Житель Хабаровского края убил краснокнижную тигрицу

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело о незаконных добыче и обороте особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ (часть 1 статьи 258.1 УК РФ), возбудили в отношении жителя поселка Котиково Вяземского района Хабаровского края. 44-летний ранее судимый мужчина застрелил самку амурского тигра, а после продал ее в Хабаровске.

Найденная в Хабаровском крае тигрица умерла из-за травм

По информации краевого УМВД, тушу краснокнижного животного браконьер сначала спрятал у себя дома, а после разделил на части и повез на продажу. Правоохранители зафиксировав факт реализации головы, шкуры и фрагментов лап тигрицы, задержали нарушителя. Арестовывать на время следствия подозреваемого не стали, в его отношении избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

Эксперт-инспектор по охране животного мира сообщил, что тигрице было примерно три-пять лет. Ранена она была в голову и туловище. За убийство животного мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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