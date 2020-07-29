Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с выселением сестер в Пензе

В Пензе возбудили уголовное дело после того как две женщины остались без жилья из-за строительства моста. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил подчиненным в кратчайшие сроки доложить о его расследовании, сообщают на ведомственном сайте.

СК приводит сообщения местных СМИ, согласно которым в Пензенской области двух сестер лишили жилья из-за строительства моста в областном центре. Местная администрация попросила женщин покинуть свой дом, предназначенный к сносу. При этом власти обещали предоставить женщинам однокомнатные квартиры, но через некоторое время выяснилось, что предоставленные им на условиях социального найма квартиры были лишь временным жильем. Возврат в свой старый дом теперь невозможен: на его месте высится мостовая опора. В течение более трех лет сестры вынуждены снимать жилье.

Еще в 2017 году местный Следком возбудил и занялся расследованием уголовного дела по ст. 286 УК РФ.

После того как информация об этом дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, последний дал поручение доложить ему сведения об обстоятельствах нарушений прав жительниц Пензы, изложенных в СМИ, и провести силами главка проверку законности и обоснованности принятых процессуальных решений по результатам расследования уголовного дела.