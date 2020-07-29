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29.07.2020 14:10

Федеральный фонд дольщиков прислал в Пермь график принятия решений

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин получил от Федерального фонда дольщиков документ со сроками проведения наблюдательного совета по каждому долгострою в крае, где застройщик признан банкротом.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

 На наблюдательном совете будет определен способ восстановления прав дольщиков: достройка или выплата компенсаций. Получение документа стало результатом встречи Дмитрия Махонина с гендиректором Федерального Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым на прошлой неделе.

- Очень важно, что мы получили график. Теперь дольщики точно будут знать, когда им ждать решений фонда, им больше не придется находиться в неведении и строить догадки. Поручил минстрою довести эту информацию до актива каждого из домов. Восстановление прав дольщиков - значимый вопрос для региона. Несмотря на то, что ключевую роль в этом процессе играет Федеральный фонд, краевые власти делают все, что от них зависит, чтобы ускорить принятие решений, - прокомментировал Дмитрий Махонин.

В график включено 29 проблемных объектов со сроками принятия решения до конца текущего дома. Например, фонд планирует рассмотреть вопрос о достройке домов ЖСК "Триумф. Квартал 2" (улица Карпинского, 112а, Норильская, 2а) или выплате компенсаций в ноябре 2020 года. Кроме того, в рамках встречи с ДОМ. РФ Дмитрий Махонин предложил руководству фонда помощь края для оперативного проведения обязательных процедур для достройки домов: обследования, проектирования, прохождения госэкспертизы проекта. Эти мероприятия занимают от шести до восьми месяцев и должны проводиться после того, как Федеральный фонд примет решение о достройке объекта и ЖСК передаст права на объект Региональному фонду.

Между тем, список домов, которые целесообразней достроить, уже сформирован региональным минстроем. Дмитрий Махонин предложил начать их обследование, разработку проектов достройки и направление их на госэкспертизу уже сейчас. Курировать и финансировать эти мероприятия может Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования. Предполагается, что Федеральный фонд в последствии компенсирует затраты ПАИЖК. Константин Тимофеев согласился с этим предложением, поэтому ПАИЖК уже сейчас готовится к проведению работ.

Ранее край заключил с Федеральным фондом соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков 36 домов. В представленный график наблюдательного совета вошли и другие дома - все проблемные объекты, застройщики которых не признаны банкротами.

- Заключение соглашения это один из обязательных формальных этапов для достройки объектов или выплаты компенсаций дольщикам. Сейчас прорабатывается вопрос заключения второго соглашения в отношении домов, не вошедших в первое. Но для края все проблемные дома региона равны, восстановление прав всех дольщиков важно. Работа ведется по каждому объекту. Такой же позиции придерживается Федеральный фонд, поэтому мы получили график принятия решений по всем объектам, а не только тем, которые вошли в первое соглашение о софинансировании, - пояснил министр строительства Андрей Колмогоров.

Напомним, на минувшей неделе правительство края утвердило дополнительные региональные меры по достройке проблемных объектов, застройщики которых не признаны банкротами. Поддержка предполагает выдачу займа на достройку или покупку свободных помещений в проблемном объекте на сумму, необходимую для завершения работ.

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