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29.07.2020 17:32
Рубрика: Власть

Мордовия планирует собрать до 2 миллионов тонн зерна

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Рекордный урожай планируют собрать в этом сезоне мордовские аграрии: с полей республики ожидают получить до 2 миллионов тонн зерна.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

Об этом заявил глава Мордовии Владимир Волков. В регионе полным ходом идет уборочная страда. На сегодня зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 28,6 тысячи гектаров, намолочено 114,6 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 40 центнеров с гектара.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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- Надеемся, что погода не подведет, и мы сможем собрать его без потерь, - отметил Владимир Волков.

Продолжается и уборка зеленого горошка. Как сообщила пресс-служба главы РМ, убрано 1400 гектаров, намолочено 5059 тонн при урожайности 36 центнеров с гектара.

Кроме того, заготовлено 80 тысяч тонн сена - это 84 процента от плана. А сенажа заготовлено 613 тысяч тонн или 102 процента к запланированному объему.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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