Мордовия планирует собрать до 2 миллионов тонн зерна

Рекордный урожай планируют собрать в этом сезоне мордовские аграрии: с полей республики ожидают получить до 2 миллионов тонн зерна.

Об этом заявил глава Мордовии Владимир Волков. В регионе полным ходом идет уборочная страда. На сегодня зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 28,6 тысячи гектаров, намолочено 114,6 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 40 центнеров с гектара.

- Надеемся, что погода не подведет, и мы сможем собрать его без потерь, - отметил Владимир Волков.

Продолжается и уборка зеленого горошка. Как сообщила пресс-служба главы РМ, убрано 1400 гектаров, намолочено 5059 тонн при урожайности 36 центнеров с гектара.

Кроме того, заготовлено 80 тысяч тонн сена - это 84 процента от плана. А сенажа заготовлено 613 тысяч тонн или 102 процента к запланированному объему.