На портале "Работа в России" появились 60 тысяч новых вакансий

"Только за последние две недели на портале "Работа в России" опубликовано более новых 60 тысяч рабочих мест, - пояснила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. - Больше всего новых рабочих мест открылось в Республике Татарстан - 8,4 тыс. позиций, Красноярском крае - 7,1 тыс., Воронежской области - 6,2 тыс., Тюменской области - 6,1 тыс. вакансий, Санкт-Петербурге - 4,2 тыс. вакансий. Рост числа вакансий фиксируется на протяжении восьми недель подряд".

По данным Росстата в июне в России уровень безработицы составлял 6,2%, в работе нуждались 4,6 млн человек. Из них официально зарегистрированы в качестве безработного были 2,8 млн человек, в том числе 2,6 млн получали пособия по безработице.

Больше всего предложений в базе данных этого сервиса о работе на производстве - 461 тысяча вакансий, прирост за две недели составил 21 тысячу. В строительстве - 175 тысяч вакансий (+8,4 тысячи), в сфере продаж и бытового обслуживания - 68 тысяч (+5,3 тысячи).

Среди регионов лидирует Москва (85 тысяч вакансий), Приморье (63 тысячи), Амурская область (55 тысяч), Красноярский край (54 тысячи) и Подмосковье (48 тысяч).

Помимо работников массовых профессий организации ищут и специалистов достаточно эксклюзивного профиля. Например, артистов балета, летчиков-испытателей, резчика алмазов и даже заместителя мэра города. За минувшие три месяца на портале "Работа в России" было выставлено больше 400 тысяч новых вакансий.