На портале "Работа в России" появились 60 тысяч новых вакансий

Новости

В Кремле оценили перспективы развития ситуации в Хабаровском крае 13:26
ЦБ зафиксировал снижение на треть подделок банкнот на фоне пандемии 13:25
Мишустин: Национальные цели развития надо учесть в инвестпрограммах компаний 13:23
Кравчук может сменить Кучму на переговорах по Донбассу в Минске 13:14
В Подмосковье задержаны мошенники из морга 13:08
ЦИК передал депутатский мандат Дегтярева его однопартийцу Пьяных 13:07
Путин проведет совещание по коронавирусу 13:07
Российский космонавт снял рассвет над Байкалом с борта МКС 13:07
В Москве завершено расследование нападения на людей в храме 13:06
"Форсаж 9" все-таки выйдет в кинотеатрах 12:57
Гватемальские деятели попросили США вмешаться в ситуацию в стране 12:52
В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании 12:42
Справка о смерти может стать электронной 12:39
АТОР: Россиянам будут рады в Хорватии и на Мальте 12:38
Фильм, где Эмма Томпсон сыграла Королевского судью, выходит в Сети 12:36
Исследователи выяснили, как влияет на здоровье игра на музинструментах 12:34
Миронов предложил отправлять деньги коррупционеров непосредственно на пенсии 12:33
Сотрудник Росгвардии задержал мужчину, устроившего поножовщину 12:32
В Госдуме ответили на обвинения в адрес России в фейках о COVID-19 12:26
Легко переболевшие коронавирусом получают недолгий иммунитет 12:13
Косачев назвал бредом сообщения о распространении РФ фейков о COVID-19 12:05
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа 11:54
В Хабаровский край доставили груз с гуманитарной помощью из Москвы 11:33
Про Хана Соло снимут сериал 11:30
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 12:53
Рубрика: Экономика

На портале "Работа в России" появились 60 тысяч новых вакансий

Текст: Алексей Дуэль
База вакансий портала "Работа в России", в которой содержатся 1,37 млн предложений о трудоустройстве, пополнилась за две недели еще на 60 тысяч доступных рабочих мест, сообщает пресс-служба Минтруда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Только за последние две недели на портале "Работа в России" опубликовано более новых 60 тысяч рабочих мест, - пояснила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. - Больше всего новых рабочих мест открылось в Республике Татарстан - 8,4 тыс. позиций, Красноярском крае - 7,1 тыс., Воронежской области - 6,2 тыс., Тюменской области - 6,1 тыс. вакансий, Санкт-Петербурге - 4,2 тыс. вакансий. Рост числа вакансий фиксируется на протяжении восьми недель подряд".

Фото: Delbars / istock
Как поехать отдохнуть за счет работодателя

По данным Росстата в июне в России уровень безработицы составлял 6,2%, в работе нуждались 4,6 млн человек. Из них официально зарегистрированы в качестве безработного были 2,8 млн человек, в том числе 2,6 млн получали пособия по безработице.

Больше всего предложений в базе данных этого сервиса о работе на производстве - 461 тысяча вакансий, прирост за две недели составил 21 тысячу. В строительстве - 175 тысяч вакансий (+8,4 тысячи), в сфере продаж и бытового обслуживания - 68 тысяч (+5,3 тысячи).

Среди регионов лидирует Москва (85 тысяч вакансий), Приморье (63 тысячи), Амурская область (55 тысяч), Красноярский край (54 тысячи) и Подмосковье (48 тысяч).

Помимо работников массовых профессий организации ищут и специалистов достаточно эксклюзивного профиля. Например, артистов балета, летчиков-испытателей, резчика алмазов и даже заместителя мэра города. За минувшие три месяца на портале "Работа в России" было выставлено больше 400 тысяч новых вакансий.

В регионах Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад ПФО Татарстан СФО Красноярский край ЦФО Воронежская область УрФО Тюменская область СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
Пушков поддержал расширение российских санкций
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России