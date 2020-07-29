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29.07.2020 12:23

Готовность отрабатывают в тренировках

На линейной производственно-диспетчерской станции "Красноармейская" АО "Транснефть-Приволга" состоялось учебно-тренировочное занятие по ликвидации условного пожара
Текст: Николай Косов (Саратов)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 166(8220)
По сценарию занятия произошел разлив нефти с последующим возгоранием на площади в 40 квадратных метров. Инцидент случился на площадке фильтров-грязеуловителя (ФГУ) нефтеперекачивающей станции НПС-1 линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красноармейская" Саратовского районного нефтепроводного управления филиала АО "Транснефть-Приволга".
Учебно-тренировочные занятия прошли на площадке нефтеперекачивающей станции в Красноармейске. Фото: Андрей Куликов Учебно-тренировочные занятия прошли на площадке нефтеперекачивающей станции в Красноармейске. Фото: Андрей Куликов
Учебно-тренировочные занятия прошли на площадке нефтеперекачивающей станции в Красноармейске. Фото: Андрей Куликов

После сообщения об условном пожаре в течение двух минут к месту происшествия прибыл дежурный караул пожарной части на двух пожарных автоцистернах. За считанные минуты огнеборцы провели боевое развертывание. Получив допуск на отключение электроустановок, пожарные приступили к тушению условного пожара.

Как отметил начальник линейной производственно-диспетчерской станции "Красноармейская" Максим Зуев, личный состав пожарной части и персонал ЛПДС с поставленной задачей справились, пожар был потушен, оценка действий во время учебно-тренировочного занятия удовлетворительная.

- Главная задача при проведении таких занятий - отработка действий пожарного подразделения, навыков работы с пожарно-техническим вооружением, взаимодействия личного состава дежурных караулов с оперативным и ремонтно-эксплуатационным персоналом ЛПДС, - рассказывает начальник пожарной части Владимир Аржанухин.

Подобные учебно-тренировочные занятия проводятся с каждым из четырех дежурных караулов пожарной части ЛПДС "Красноармейская" ежемесячно. Кроме того, дважды в год проводятся пожарно-тактические учения с привлечением территориальных органов МЧС, в ходе которых отрабатывается и межведомственное взаимодействие.

В конце июня пожарные ЛПДС успешно провели вместе с коллегами Красноармейского пожарно-спасательного гарнизона учебное тушение пожара на резервуаре объемом 50 тысяч кубометров.

К зоне ответственности эксплуатационного персонала ЛПДС "Красноармейская" относятся линейные объекты магистральных нефтепроводов Куйбышев - Тихорецк и Куйбышев -Лисичанск, а также нефтепровода Красноармейск - Саратовский НПЗ. Протяженность трубопроводов составляет более ста километров. Патрулирование этой территории осуществляется наземно и с воздуха.

Кроме того, Саратовское районное нефтепроводное управление и Главное управление МЧС России по Саратовской области взаимно информируют друг друга о пожарах в пятикилометровой зоне от магистральных трубопроводов.

Именно такая ситуация возникла накануне учений. Диспетчерская служба сообщила о пожаре в овраге недалеко от магистрального нефтепровода и угрозе распространения на него огня. К месту происшествия немедленно выехал дежурный караул, который ликвидировал возгорание.

В этом году с природными пожарами личному составу пожарной части приходилось бороться три раза. В связи с наступлением летнего сезона пожарные подразделения приведены в режим повышенной готовности.

Поддержание высокого уровня готовности специалистов предприятия, в том числе добровольных пожарных дружин, пожарных формирований - одна из приоритетных задач для АО "Транснефть-Приволга".

Особое внимание предприятие уделяет постоянному обучению специалистов и повышению их квалификации. Работники пожарно-технического профиля, диспетчерско-дежурных служб получают дополнительные теоретические знания в специализированных учебных центрах, практические навыки специалисты отрабатывают во время проведения учебно-тренировочных занятий и пожарно-тактических учений.

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