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29.07.2020 09:21

Научат сестринскому делу

На Вятке за подготовку среднего медперсонала взялись техникумы
Текст: Андрей Андреев (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 166(8220)
В Кировской области решили увеличить прием абитуриентов на подготовку фельдшеров и медсестер. Правительство региона объясняет это тем, что интерес к обучению проявляют не только выпускники школ, но и молодые специалисты, ранее получившие дипломы по другим специальностям.

Многие на Вятке называют этот шаг весьма своевременным: будущие специалисты восполнят нехватку среднего медперсонала в учреждениях здравоохранения.

Она возникла после того, как около десяти лет назад в ряде районов области были ликвидированы филиалы Кировского медицинского колледжа. В то время руководство региона объясняло это решение тем, что идет недобор студентов, а деньги на содержание учреждений нужны немалые. Хотя эксперты уже тогда говорили, что эта ситуация временная, а сокращение филиалов вскоре приведет к нехватке фельдшеров и медсестер. Что и произошло.

Фото: iStock
Часть функций врачей может успешно выполнять средний медперсонал

Теперь начался обратный процесс. 1 сентября откроются новые учебные группы по специальности "сестринское дело" в пяти областных техникумах: Яранском технологическом, Зуевском механико-технологическом, Сосновском судостроительном, Санчурском социально-экономическом и филиале Кировского многопрофильного техникума в городе Луза. В общей сложности по данной специальности в этом году будет сформировано 225 дополнительных бюджетных мест.

В Санчурском социально-экономическом техникуме опыт обучения студентов медицинского направления уже имеется. Прошлой осенью здесь была открыта учебная группа по специальности "лечебное дело" с присвоением квалификации "фельдшер". Теперь в техникуме откроют еще одну группу и начнут подготавливать не только фельдшеров, но и медицинских сестер.

- Когда в прошлом году мы набирали первую группу медиков, то очень волновались, однако наш опыт оказался удачным, - говорит директор техникума Светлана Малкова.

В рамках сотрудничества в Санчурской центральной районной больнице (ЦРБ) оборудованы два кабинета для занятий со студентами. Уже заключен договор на прохождение учебной и производственной практики на базе больницы, закуплено необходимое оборудование. Кроме того, врачи ЦРБ будут преподавать специальные дисциплины студентам техникума.

А как у соседей?

Планы по развитию здравоохранения в Глазове (Удмуртия) обсудил с врачами межрайонной больницы глава региона Александр Бречалов. Весьма актуальным для города остается вопрос с укомплектованностью кадрами: не хватает неврологов, травматологов, лор-специалистов и других. "Кадровый дефицит - это ключевая проблема для нас, мы должны ее решить в ближайшие два-три года, в том числе по программе "Земский доктор". Кроме этого, мы разработали спецпрограмму переобучения, выделили на это средства и готовы помочь вернуться в профессию тем врачам, которые по разным причинам поменяли свою деятельность", - сказал Александр Бречалов.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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