Права еще более 1,1 тысячи участников долевого строительства восстановят

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решения, которые помогут более 1,1 тысячи участников долевого строительства. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня мы провели наблюдательный совет и приняли решения, которые позволят восстановить в правах более 1,1 тысячи дольщиков в восьми домах Саратовской и Ленинградской области. Можно сказать, что сегодня мы вышли на проектные мощности и проводим минимум по одному набсовету в неделю", - заявил Хуснуллин.

Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев рассказал, что в Саратовской области принято решение по ЖСК "Федоровская, 6", там более 230 дольщиков получат компенсации. В Ленинградской области достроят семь домов - это проекты застройщика ИК "СУ" - уч.12, уч.104, уч.135.

Дополнительную информацию по принятым решениям можно посмотреть на сайте Фонда защиты прав дольщиков фонд214.рф в карточках объектов.