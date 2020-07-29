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Текст:   Любовь Проценко 
09:32 29.07.2020

Права еще более 1,1 тысячи участников долевого строительства восстановят

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решения, которые помогут более 1,1 тысячи участников долевого строительства. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: iStock
Получить квартиру в долевую собственность можно будет быстрее

"Сегодня мы провели наблюдательный совет и приняли решения, которые позволят восстановить в правах более 1,1 тысячи дольщиков в восьми домах Саратовской и Ленинградской области. Можно сказать, что сегодня мы вышли на проектные мощности и проводим минимум по одному набсовету в неделю", - заявил Хуснуллин.

Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев рассказал, что в Саратовской области принято решение по ЖСК "Федоровская, 6", там более 230 дольщиков получат компенсации. В Ленинградской области достроят семь домов -  это проекты застройщика ИК "СУ" - уч.12, уч.104, уч.135.

Дополнительную информацию по принятым решениям можно посмотреть на сайте Фонда защиты прав дольщиков фонд214.рф в карточках объектов.

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