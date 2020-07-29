Новости

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа 11:54
В Хабаровском крае назначен первый зампред правительства 11:53
В Хабаровский край доставили груз с гуманитарной помощью из Москвы 11:33
Про Хана Соло снимут сериал 11:30
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе 11:23
Биологи оживили микробы со дна океана возрастом более 100 млн лет 11:20
Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве 11:12
Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы 11:07
Названы суммы гонораров Михаила Ефремова в театре 11:07
Опрос: Уровень доверия к действующему президенту Беларуси превысил 78% 10:59
Сервис RusPass привлек 5 тысяч путешественников 10:39
В Подмосковье в нарколаборатории обнаружили 24 килограмма мефедрона 10:26
Пентагон обеспокоила растущая мощь российских и китайских систем ПВО 10:20
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае 10:14
В Якутии завели дело о незаконной добыче золота на пять млн рублей 10:13
Более 9 млрд рублей направят в 30 регионов на льготы по ЖКУ для граждан 09:50
Площадь пожара в уральском заповеднике превысила 120 гектаров 09:45
В Москве 80% КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи 09:36
Консульство РФ в Дананге закрылось из-за вспышки нового типа коронавируса 09:15
КамАЗ зарегистрировал загадочную аббревиатуру 09:00
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В США за сутки от коронавируса скончались более 1300 человек 07:25
Сахалинская чиновница похитила 1,7 млн рублей из денег нацпроекта 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 10:28

Вырулили к финишу

На заключительном этапе благоустройства знаменитого озера власти прислушались к людям
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 166(8220)
На печально известном Мухинском озере (город Бор Нижегородской области) третий - заключительный - этап благоустройства подходит к финалу. А примечателен он тем, что на нем власти наконец-то прислушались к пожеланиям местных жителей.
Осенью, когда вокруг озера проложили дорожки из террасной доски и брусчатки, все выглядело пристойно. Но первый же ливень испортил картину. Фото: Антон Дерябин/РГ Осенью, когда вокруг озера проложили дорожки из террасной доски и брусчатки, все выглядело пристойно. Но первый же ливень испортил картину. Фото: Антон Дерябин/РГ
Осенью, когда вокруг озера проложили дорожки из террасной доски и брусчатки, все выглядело пристойно. Но первый же ливень испортил картину. Фото: Антон Дерябин/РГ

Печальную известность историческое озеро (на его берегу располагалось одно из имений жены декабриста Муравьева-Апостола) приобрело потому, что в свое время власти решительно и, вероятно, без учета мнения толковых экспертов решили "передвинуть" озеро на десять метров. Как рассказала "РГ-Неделя" в номере от 20 ноября 2019 года, в процессе переноса засыпали ключи, питавшие водоем. Вода, к ужасу горожан, ушла: естественный водоем с флорой и фауной превратился в бассейн.

Но, по мнению местных жителей, проблема не только в этом.

Фото: Антон Дерябин/РГ
Нижегородских экологов обеспокоила застройка рядом с историческим озером

- В первоначальном плане, который нам показывали пару лет назад, никакой большой парковки около озера, а значит напротив нашего дома, не было, - говорит жительница дома по улице Фрунзе Ольга Ткачева. - И тут вдруг видим, как половина реконструируемой территории отдана под парковку. А часть - даже под стоянку грузовиков. Мы возмутились, собрали жителей, подключили членов нижегородского отделения ОНФ и обратились к властям с требованием отказаться от парковки для грузовиков под окнами жилого дома.

Шум вокруг Мухинского озера дошел до губернатора Нижегородской области. После его вмешательства администрация Бора пошла навстречу жителям и активистам ОНФ. Теперь решено, что на месте парковки появится спортивная площадка.

- Реализация проекта шла непросто, - признается заместитель главы администрации городского округа город Бор Александр Ворошилов. - Но сейчас после обсуждений с жителями, принятий решений по парковке и чаше озера мы готовы закончить благоустройство этого общественного пространства.

На странице главы администрации в соцсети указано, что все недочеты, со временем проявившиеся вокруг Мухинского озера, будут устранены. Речь идет о ремонте брусчатки, которую размыло ливнем, о строительстве дополнительного колодца для сбора воды в районе парковки, восстановлении террасной доски на дорожке вокруг водоема.

Между тем

В рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды на Мухинском озере уже установили малые архитектурные формы. Прокладываются пешеходные дорожки, выставляются бордюры, готовится место под размещение детской площадки с резиновым покрытием.

Строители начали прокладывать ливневую канализацию, обустраивать зону отдыха для взрослых с большими качелями (как предложили жители дома 21 по улице Фрунзе). В завершение работ сделают озеленение, установят декоративные светильники, скамейки, урны, поставят все элементы детской и спортивной площадок.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
Пушков поддержал расширение российских санкций
Закупки "Роскосмоса" могут засекретить