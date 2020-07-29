На печально известном Мухинском озере (город Бор Нижегородской области) третий - заключительный - этап благоустройства подходит к финалу. А примечателен он тем, что на нем власти наконец-то прислушались к пожеланиям местных жителей.

Осенью, когда вокруг озера проложили дорожки из террасной доски и брусчатки, все выглядело пристойно. Но первый же ливень испортил картину. Фото: Антон Дерябин/РГ

Печальную известность историческое озеро (на его берегу располагалось одно из имений жены декабриста Муравьева-Апостола) приобрело потому, что в свое время власти решительно и, вероятно, без учета мнения толковых экспертов решили "передвинуть" озеро на десять метров. Как рассказала "РГ-Неделя" в номере от 20 ноября 2019 года, в процессе переноса засыпали ключи, питавшие водоем. Вода, к ужасу горожан, ушла: естественный водоем с флорой и фауной превратился в бассейн.

Но, по мнению местных жителей, проблема не только в этом.

- В первоначальном плане, который нам показывали пару лет назад, никакой большой парковки около озера, а значит напротив нашего дома, не было, - говорит жительница дома по улице Фрунзе Ольга Ткачева. - И тут вдруг видим, как половина реконструируемой территории отдана под парковку. А часть - даже под стоянку грузовиков. Мы возмутились, собрали жителей, подключили членов нижегородского отделения ОНФ и обратились к властям с требованием отказаться от парковки для грузовиков под окнами жилого дома.

Шум вокруг Мухинского озера дошел до губернатора Нижегородской области. После его вмешательства администрация Бора пошла навстречу жителям и активистам ОНФ. Теперь решено, что на месте парковки появится спортивная площадка.

- Реализация проекта шла непросто, - признается заместитель главы администрации городского округа город Бор Александр Ворошилов. - Но сейчас после обсуждений с жителями, принятий решений по парковке и чаше озера мы готовы закончить благоустройство этого общественного пространства.

На странице главы администрации в соцсети указано, что все недочеты, со временем проявившиеся вокруг Мухинского озера, будут устранены. Речь идет о ремонте брусчатки, которую размыло ливнем, о строительстве дополнительного колодца для сбора воды в районе парковки, восстановлении террасной доски на дорожке вокруг водоема.

Между тем

В рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды на Мухинском озере уже установили малые архитектурные формы. Прокладываются пешеходные дорожки, выставляются бордюры, готовится место под размещение детской площадки с резиновым покрытием.

Строители начали прокладывать ливневую канализацию, обустраивать зону отдыха для взрослых с большими качелями (как предложили жители дома 21 по улице Фрунзе). В завершение работ сделают озеленение, установят декоративные светильники, скамейки, урны, поставят все элементы детской и спортивной площадок.