В рейтинге российских вузов "Национальное признание" 2020 года, опубликованном недавно на сайте Univer.expert, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) обосновался в первой двадцатке. Перед началом приемной кампании корреспондент "РГ" поговорил о ее особенностях с ректором вуза Еленой Загайновой.

Раньше считалось, что учиться в университете нужно тем, кто хочет в дальнейшем заниматься наукой, в политехе - желающим реализовать себя на производстве. А для однозначно определившихся с профессией существуют профильные вузы: педагогические, медицинские, строительные... Сейчас все осталось так же?

Елена Загайнова: Университеты, в том числе и ННГУ, всегда готовили исследователей, людей, готовых что-то разрабатывать от идеи до реализации. Наше поле деятельности так и называется: исследования и разработки. Мы готовим специалистов, способных думать, придумывать и прорабатывать идеи до внедрения опытной партии.

Когда говорят о практическом образовании, то речь обычно идет о специалитетах. В университете их осталось мало, мы пока не инженеры. Готовим бакалавров и магистрантов, и это подчеркивает исследовательскую направленность вуза.

Правда, не так давно мы открыли несколько специалитетов медицинской направленности. Но и здесь наши студенты обязательно выполняют исследовательский диплом, что нехарактерно для обычного медицинского образования. Поэтому тем, кто любит изучать что-то новое в медицине, прямая дорога к нам. А тем, кто хочет быть именно врачом, нужно получать классическое медицинское образование. Получается, что мы с медуниверситетом не конкурируем, а очень хорошо дополняем друг друга.

Ваши выпускники работают на стыке медицины и современных технологий?

Елена Загайнова: В основном. Но мы набираем и на классические специальности. Связано это с обязанностью выполнять требования по экспорту образования, а медицинские специальности очень привлекательны для иностранцев. Поэтому мы набираем студентов на классическую медицину из ближнего и дальнего зарубежья, из азиатских стран.

Сколько иностранцев учится сейчас в ННГУ?

Елена Загайнова: Две тысячи. Много абитуриентов из-за рубежа и в нынешнюю приемную кампанию. Конкурс большой, и мы ждем, кто из них сдаст экзамены на балл выше порогового и кто напишет заявление, поскольку понимаем, что они на любом этапе могут передумать.

А что предпочитают изучать российские студенты?

Елена Загайнова: Сейчас безумно востребованы IT во всех проявлениях, со всеми вариантами подготовки. Работодатели готовы брать наших выпускников уже с третьего курса, не дожидаясь, пока они окончат магистратуру. Есть те, кто просто берет на работу программистов, а есть такие, у которых ярко выражено исследовательское направление. Например, Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ) из Сарова, компании Intel, Huawei и другие. Мы стараемся адаптировать образовательные программы под требования работодателей. Согласитесь, что нужна определенная гибкость, чтобы было интересно и преподавателям, и студентам, и, естественно, заказчикам. В этом году мы открыли новое направление в IT-магистратуре - "Программная инженерия".

Такие специальности, как физика, радиофизика, химия, конечно, более исследовательские, но есть заказчики и здесь. Мы обеспечиваем нижегородские институты РАН. Представители реального сектора, такие как ОКБМ, "Алмаз-Антей", тоже берут исследователей естественно-научного направления.

Очень активно ведут себя банки: им нужны финансисты с дополнительными знаниями. Весьма популярен сейчас симбиоз финансов и IT. Сотрудники банков сами преподают, привлекают студентов на практику и выполнение дипломных работ.

Также следует отметить возросший спрос на магистерские программы для получения второго высшего образования.

Прежде чем писать диплом, нужно поступить в вуз. Нынешняя приемная кампания во многом уникальна. Есть ли для вас какие-то неожиданности, сложности?

Елена Загайнова: Министерство образования и науки планировало ввести электронный прием в следующем году, но жизнь планы скорректировала. Особенности есть, и они очень волнительны и для нас, и для абитуриентов, и для их родителей. Все-таки не хватает личного общения глаза в глаза: по телефону трудно понять, остались ли у собеседника непроясненные вопросы. Все вузы сейчас находятся в немного подвешенном состоянии: никто не может ничего с уверенностью сказать, пока абитуриент не нажмет последнюю кнопку, подтверждая, что идет именно в это учебное заведение.

К приему заявлений офлайн в этом году мы, скорее всего, не перейдем - нет к этому предпосылок. Да и развернуть прием при наших масштабах - пять тысяч человек - очень тяжело организационно, но все возможно. Нынешний год научил, что надо быть готовыми ко всяким неожиданностям.

Увеличивается ли в этом году бюджетный прием?

Елена Загайнова: Да, увеличился. И на следующий год тоже. Добавили мест на IT, экономику, юристов, медиков. Хорошо, что добавляют в общие специальности, а внутри них мы можем развернуть поток в направлениях, которые являются целесообразными и востребованными на данный момент.

Не всегда выбор вуза аргументируется исключительно научной и образовательной составляющей. Немаловажно и то, где молодой человек, особенно иногородний, будет жить, чем сможет заниматься ближайшие несколько лет помимо изучения учебников, слушания лекций и выполнения лабораторных работ.

Елена Загайнова: В этом плане наш университет отличается, так сказать, внеклассной работой. Есть спортклуб, секции, неплохая (хотя нет предела совершенству) спортивная база, 16 команд по разным видам спорта. Есть студенческий спортивно-оздоровительный лагерь. Туда даже иностранцы с удовольствием ездят.

Есть студенческий клуб для творческой молодежи. Наш хор известен не только студентам. Бывает, что к нам приходят выпускники музучилища за второй профессией, и для них возможность петь в хоре - значительный плюс.

Помимо этих традиционных занятий появились новые формы: "Точки кипения", хакатоны. Студенты - люди современные, и старыми формами их не всегда заинтересуешь. Вот, пожалуйста, новые варианты.

Со второго курса возможна вторая траектория образования, то есть можно выбрать еще одну специальность и получить два диплома. Это тоже дополнительная занятость.

Жизнь иногородних студентов трудно представить без общежития. Есть ли в университете новое, комфортное жилье?

Елена Загайнова: Одно из таких общежитий мы сдали в прошлом сентябре. Там блочная система комнат, вай-фай, тренажерный зал, столовая. Но потребность в более качественном жилье остается. Поэтому мы участвуем в проекте правительства области "Кампус". Это межвузовский студгородок, и сориентирован он в первую очередь на иностранцев. Они могут себе позволить более качественное жилье. Кроме того, их привлекает досуговая и спортивная инфраструктура кампуса. Этим они отличаются от русских студентов.

Наши зато ездят на стажировки в крупные научные центры за рубежами России.

Елена Загайнова: Эта возможность была всегда. Причем как в естественно-научном, так и в гуманитарном направлении, было бы у студента желание. Мы даже организуем для них дополнительное обучение английскому языку. А сейчас это просто один из показателей программы "5-100". В условиях пандемии мы ее немного приостановили. Но студенты, проходившие стажировку во Франции, окончили ее до мая и благополучно вернулись.

Мы не боимся, что студенты там останутся. Пусть съездят, поживут, увидят, что там такие же люди, такие же задачи, такие же лаборатории. Вернувшись со стажировки, они понимают, что здесь ему ничто не мешает продолжить научные исследования на высоком уровне. В России сейчас можно заниматься наукой.

Почему абитуриенту есть смысл поступать в университет имени Лобачевского?

Елена Загайнова: ННГУ - вуз с богатой историей, дает классическое образование. Учеба в нашем университете позволяет заниматься интересной научной работой в российских и зарубежных центрах. Есть увлекательная внеучебная жизнь. А главное - преподаватели любят студентов и хотят передать им все знания, которыми обладают.