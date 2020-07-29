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29.07.2020 16:20
Рубрика: Общество

Самарские ученые разработали систему предсказания техсбоев

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Ученые Самарского исследовательского университета имени академика Королева создали самообучающийся "умный" комплекс, способный предупредить о сбоях, неполадках и отказах в работе сложных техсистем. Об этом сообщил центр по связям с общественностью вуза.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Ученые создали материал, который невозможно распилить

Компактная интеллектуальная система может применяться на самолетах, беспилотниках, роботах и заводских конвейерах. Ученые уже создали прототип устройства для диагностики техоборудования на производстве. Он способен предотвращать внезапные отказы на действующих линиях, тем самым уменьшая простои на предприятии.

- Самое главное здесь - новый принцип: в нашей разработке задействован нейросетевой базис, то есть используется технология глубокого машинного обучения. В результате мы создали программный продукт, который в процессе работы самообучается и, диагностируя состояние техники, сообщает, какой элемент находится в предотказном состоянии и может вскоре выйти из строя, - пояснил начальник научно-исследовательской части Самарского университета, доцент кафедры эксплуатации авиационной техники Альберт Гареев.

Компактный комплекс сопоставляет реальное состояние оборудования с его идеалом, закрепленным в базе данных программы. Затем принимает решение о вероятности возникновения неполадки.

Чтобы обучить эту нейросетевую программу, ученые создали имитационные модели, а также тренировали ее во время экспериментов на стенде.

Фото: youtube.com
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Первым объектом диагностики стала гидравлическая система вертолетов семейства "Ми". Стенд имитировал утечку рабочей жидкости и газа гидравлической системы, изменения в частоте вращения насоса, повышение температуры и давления, различные действия пилота. Эксперименты показали, что нейросетевая система может эволюционировать, постепенно обучаясь и набираясь опыта на практике, совсем как человек. Точность обнаружения неисправностей достигла 98 процентов.

Стоит такой "умный" комплекс всего около девяти тысяч рублей. Плата с процессором по размеру сопоставима с обычным смартфоном. Такие характеристики позволят применять его не только на промышленных предприятиях, но и на беспилотных летательных аппаратах, считают ученые.

Сейчас разработчики уже ведут переговоры с рядом предприятий по внедрению ноу-хау.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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