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29.07.2020 17:55
Рубрика: Общество

Обиделся на критику

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 166(8220)
Строитель школы подал иск к членам общественного совета, которые указывали ему на недоделки.
На стройплощадке школы кипит работа, но общественники недовольны ее качеством. Фото: Андрей Куликов/РГ На стройплощадке школы кипит работа, но общественники недовольны ее качеством. Фото: Андрей Куликов/РГ
На стройплощадке школы кипит работа, но общественники недовольны ее качеством. Фото: Андрей Куликов/РГ

Руководство организации "ПДПСтрой" обратилось с иском в арбитражный суд к членам общественного совета школы N 4 поселка Приволжский Саратовской области. Как считают представители строительной фирмы, своими публикациями в сети Интернет они нанесли ущерб ее деловой репутации.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В иске застройщик требует признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения о низком качестве работ при строительстве школы. В качестве компенсации ущерба компания требует с четырех членов общественного совета миллион сто тысяч рублей. Эти деньги она собирается перечислить в фонд школы.

Судя по всему, гнев застройщика вызвало то, что в аккаунт общественного совета школы N 4 в Инстаграме его участники выкладывали фотографии недоделок, которые обнаружили на стройке: плохо запененные окна и двери, отходящий от стен плинтус и тому подобные огрехи.

Ранее общественники обращались к губернатору Валерию Радаеву и депутатам Госдумы с жалобой, что организация стремится использовать более дешевые материалы и сэкономить на их качестве. Кроме того, по настоянию членов общественного совета строители уже были вынуждены заменить двери, установленные в учебном заведении, на более дорогие и качественные.

По словам директора строительной компании, депутата муниципального собрания Энгельсского района Дмитрия Плеханова, юристы этой организации нашли в публикациях выражения, которые порочат честь фирмы. Впрочем, депутат готов отозвать иск, если члены общественного совета принесут публичные извинения.

В свою очередь общественники не согласны с тем, что, рассказывая о недоделках, стремились причинить какой-либо ущерб репутации строителя. Как они объясняют, цель у них была одна - добиться выполнения работ в соответствии с проектной документацией.

Фото: iStock
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Кстати, ранее эту же организацию критиковали из-за обнаруженных строительных дефектов при сдаче детских садов: N 25 в Энгельсе и в микрорайоне "Звезда" в Саратове.

- В подобных ситуациях суды выносят решение исходя из того, что каждый человек имеет право на свое мнение, - комментирует Николай Скворцов, глава юридической фирмы, член Общественной палаты Саратовской области. - В этом случае члены общественного совета школы контролировали ход строительства и обращали внимание подрядчика и заказчиков на недоделки, на что имели полное право. При строительстве других социальных объектов также создаются общественные советы, и к их мнению прислушиваются.

Справка "РГ"

Строительство новой школы N 4 в поселке Приволжском, где проживает более 33 тысяч жителей, началось в прошлом году за счет федеральных средств. Старое здание школы было демонтировано еще в 2004 году после обрушения одной из стен. После этого дети полтора десятка лет занимались в трех разных разбросанных по микрорайону зданиях. Жители много раз обращались к муниципальной и региональной власти с просьбами построить новую школу. Решить проблему удалось только после того, как строительство школы было включено в нацпроект "Образование". Новая школа рассчитана на 825 мест, рядом с ней построен бассейн, соединенный с учебным заведением крытым переходом. Сдача учебного заведения планировалась в августе этого года.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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