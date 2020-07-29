В России повышают качество лечения инфарктов и инсультов

Новое сосудистое отделение для оказания экстренной медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения открыто в Тюменской области. В Норильске начал работать высокотехнологичный инвазивный центр. А на Вятке сосудистая клиника получила новое передовое оборудование. Все это стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

На материк можно не летать

Высокотехнологичный инвазивный центр открылся в одном из самых северных городов России - Норильске. Теперь жителям заполярного Таймыра больше нет нужды "летать на материк" - за две тысячи километров, чтобы получить специализированную медицинскую помощь в Красноярске.

Центр открыт в рамках национального проекта "Здравоохранение", его региональной составляющей "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

- Он работает в первую очередь для жителей Норильска, которым необходима экстренная помощь при инфаркте миокарда. Мы рассчитываем на снижение смертности от этого заболевания, ведь сейчас риск получить инфаркт велик не только для пенсионеров, но и для молодых, - рассказал "РГ" главный врач Норильской межрайонной больницы № 1 Константин Горбель.

В клинике есть все необходимое - ангиограф, аппараты ИВЛ, УЗИ и другое современное оборудование. Для работы в инвазивном центре два сотрудника прошли обучение в Москве, на базе российского Центра хирургии им. Б.В. Петровского.

В первые же дни работы клиники высокотехнологичную медицинскую помощь (по сути, второй шанс на жизнь) уже получили два норильчанина - им провели операции на сердце. Сейчас пациенты чувствуют себя хорошо.

Экстренная помощь

В Тюменской областной клинической больнице № 1 начало работать сосудистое отделение для оказания экстренной медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения.

По расчетам департамента здравоохранения, отделение способно принимать около трети сибиряков, кто нуждается в неотложной помощи из-за нарушения мозгового кровообращения.

По уровню оснащения оборудованием его можно отнести к лучшим в стране. Появилось отделение благодаря профильному национальному проекту. Излишне объяснять, насколько важен для пациентов с инсультом фактор времени. Специализированный центр расположен таким образом, что от прибытия скорой к подъезду корпуса клиник и до размещения больного проходят считанные секунды.

В распоряжении медиков - комплекс диагностического оборудования экспертного класса, три ангиографических комплекса, которые позволяют оперативно устанавливать стенты, удалять тромбы.

Здесь созданы оптимальные условия для возвращения пациентам физических навыков, дабы они не ощущали себя беспомощными. В палату ранней реабилитации переводят тех, кто еще не в состоянии ходить, а в интенсивную терапию - уже окрепших и вставших на ноги.

Быстрое восстановление

Современное оборудование в рамках нацпроекта "Здравоохранение" поступило в первичный сосудистый центр Слободской ЦРБ имени академика А.Н. Бакулева в Кирове.

Поскольку сюда попадают пациенты с инфарктами и инсультами из пяти прикрепленных районов, была разработана маршрутизация оказания помощи для скорейшей доставки больного и оперативного начала лечения и реабилитации.

А вот люди, которые нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе, и с использованием санитарной авиации, отправляются в региональный сосудистый центр. Как призналась "РГ" заведующая отделением неотложной неврологии Слободской ЦРБ Ольги Лещенко, медицинский персонал очень ждал поступления нового оборудования.

Первые пациенты оценили новые возможности: "Очень удивилась новым современным тренажерам и другому оборудованию, - поделилась пациент Лариса Турсенева. - Еще вчера ничего не могла сделать из предложенных заданий, сегодня получается лучше".

Как сообщил "РГ" главный врач Слободской ЦРБ Анатолий Калинин, ранняя реабилитация начинается уже в отделении реанимации. Чем раньше она происходит, тем лучше прогноз и быстрее восстановление, а значит возвращение к привычной жизни.

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