Военнослужащий погиб при падении из движущегося поезда под Саратовом

В Саратовской области военнослужащий выпал из движущего поезда и погиб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа. Причиной трагедии в ведомстве назвали нарушение требований безопасности.

Несчастный случай произошла на перегоне Екатериновка - Салтыковка. Из движущегося воинского эшелона выпал военнослужащий-контрактник Западного военного округа. Пострадавший при падении получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибший проходил службу в воинской части, дислоцированной на территории Нижегородской области.

Кроме того, представители военного округа сообщили, что проверкой занимается комиссия штаба ЗВО и правоохранительные органы.