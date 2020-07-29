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29.07.2020 12:56
Рубрика: Происшествия

Военнослужащий погиб при падении из движущегося поезда под Саратовом

Текст: Алексей Юхтанов (Саратов)

В Саратовской области военнослужащий выпал из движущего поезда и погиб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа. Причиной трагедии в ведомстве назвали нарушение требований безопасности.

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Несчастный случай произошла на перегоне Екатериновка - Салтыковка. Из движущегося воинского эшелона выпал военнослужащий-контрактник Западного военного округа. Пострадавший при падении получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибший проходил службу в воинской части, дислоцированной на территории Нижегородской области.

Кроме того, представители военного округа сообщили, что проверкой занимается комиссия штаба ЗВО и правоохранительные органы.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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