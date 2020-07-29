Нынешним летом культурная жизнь Алтая - прежде шумная, звонкая, местами суматошная - стала негромкой. Она не замерла, она идет, но с приглушенным звуком. Традиционные мероприятия либо перенесены на более поздний срок (как Золотухинский театральный фестиваль), либо проходят в онлайн-формате.

Впервые за долгие годы на Алтай не слетелись на традиционные Дни Шукшина различные знаменитости, не было привычного паломничества на Пикет (при этом небольшие группы проезжавших мимо туристов все равно поднимались на знаменитую гору, чтобы запечатлеть себя на фоне памятника Василию Макаровичу и полюбоваться окрестными видами). Зрители не увидели фильмы очередного кинофестиваля, часть из которых только здесь и можно посмотреть на широком экране. Что ж, может, оно и к лучшему? Не первый год и не от одного человека приходилось слышать, что Шукшинским дням требуется пауза и перезагрузка. Слишком много в последнее десятилетие стало мишуры и официоза, чего Василий Макарович на дух не переносил. Да и среди почетных гостей стали попадаться такие, с кем Шукшин не сел бы за один стол.

В плане перезагрузки культурных мероприятий хороший пример показал Рождественский литературный фестиваль. Стоит напомнить, что знаменитый поэт из поколения "шестидесятников" родился в алтайском райцентре Косиха. И хоть прожил он там недолго, о своей малой родине никогда не забывал. А такого мемориального музея, какой открыли в Косихе, в России больше нет нигде. В 2018 году Государственному музею истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) передали дополнительные помещения на втором этаже музейного здания, что дало возможность увеличить экспозиционную площадь учреждения втрое. Здесь стало по-домашнему уютно и нет присущего многим музеям ощущения забронзовевшего времени.

- Творчество Роберта Ивановича по-прежнему актуально - его стихи любят, песни поют, и музей Рождественского должен быть живым, - уверен директор ГМИЛИКА Игорь Коротков. - Мы его творчество еще и не познали толком. Единственный ученый, кто всерьез занимается творчеством поэта, - Нина Яковлевна Сипкина, кандидат филологических наук из Хакасского госуниверситета. Она написала замечательную монографию "Я - сын веры в завтра..."

Что объединяет таких разных людей - Рождественского и Шукшина?

Игорь Коротков: Оба были увлеченными, верующими людьми. Роберт Иванович искренне верил в правильность того, что делает коммунистическая партия. Верил в такие понятия как "совесть", "дружба", "идеалы". У Рождественского был очень широкий круг общения - ветераны войны, космонавты, ученые, врачи, спортсмены. Он хотел знать все из первоисточников, не мог писать о том, где сам не был. Если решил написать о полярниках, то отправился на дрейфующую во льдах станцию и прожил там целый год! После родился сборник "Дрейфующий проспект". Если решил заклеймить мир капитала, то пробил командировку в США. И появились стихи, рассказывающие не только о "язвах капитализма", но и о музыкантах, фотографах, обычных жителях Манхэттена - получился вполне объективный сборник о жизни "за бугром". Рождественский досконально знал, о чем писал.

И Шукшин был такой же: "Макай свое перо в правду". Но верил в другие вещи, поскольку видел, сколько зла творилось и творится в деревне. Отсюда - Степан Разин, Любавины, рассказы о современной жизни села, о драме тех, кто рвет с корнями и переезжает в город. Шукшин верил в общинные, почвеннические идеалы народа, в природу русского человека.

Их веру часто сшибала жизнь, заставляла сомневаться, отчего становилось горько и больно и тому, и другому. И это отражалось в творчестве обоих. У Шукшина было много тяжких раздумий о природе человека, о том, что не той уже стала деревня, что нельзя ее смешивать с городом. И у Рождественского хватает размышлений о том, как людей портит современная действительность. Оба хотели докопаться до сути проблем, которые видели вокруг. И оба были художниками, отвечающими за свои слова.

Им друг с другом было интересно?

Игорь Коротков: Конечно. Им было о чем поговорить и даже попикироваться. Не только потому, что оба родились на Алтае - они видели друг в друге соразмерные личности. Есть знаменитое фото, сделанное в больнице: Рождественский и Шукшин курят украдкой, несмотря на категорический запрет. Вокруг них, особенно после смерти, наросло много мифов, которые нам, музейным работникам, постоянно приходится опровергать. Пользуясь случаем, скажу, например, что оба были достаточно равнодушны к бытовой стороне жизни, к деньгам. Шукшинские друзья, супруги Григорьевы, не раз подчеркивали, что "Вася был совершенно далек от этих вещей": было бы, где поспать, и ладно, главное - обдумать то, что пишешь или снимаешь. Рождественский к роскоши тоже никогда не стремился. Он часто, как сказали бы сегодня, "самоизолировался в комнате", чтобы написать стихотворение. Я был на его даче в Переделкино. Комната поэта на втором этаже вся заставлена книжными стеллажами, стол у окна, повсюду пепельницы, дверь обита войлоком для звукоизоляции. Аскетичная обстановка.

Исследователи творчества Шукшина спят и видят чудо: родственники Василия Макаровича передают им всю его переписку и архивные записи. О чем мечтают сотрудники мемориального музея Рождественского?

Игорь Коротков: К большому сожалению, весь большой архив Роберта Ивановича сгорел по время пожара в Переделкино. Но после этого родственники поняли, насколько все хрупко и не вечно. Многое из того, что уцелело, было передано нам. В Косихе сейчас самый большой музейный фонд Рождественского. Есть небольшая мемориальная зона в библиотеке в Щербакуле (Омская область). В Москве только недавно мемориальную доску открыли. Но это нормально - где родился, там и пригодился. Алтаю Рождественский нужен больше.

Шукшина в Сростках представить несложно даже в наше время. А Роберта Ивановича с семьей - летом в нынешней Косихе?

Светлана Бутырских, заведующая Мемориальным музеем Роберта Рождественского: Думаю, перво-наперво Роберт Иванович стал бы искать место, где стоял дом, в котором он родился. Обязательно пошел бы на наш знаменитый "Яр любви" - живописное место, где любили гулять его родители. Именно там сейчас проходят литературные фестивали Рождественского. Поэт быстро нашел бы общий язык с местными мужиками - он любил общение. В 1972 году, когда на Алтае проходила декада советской литературы, Роберт Иванович вошел в состав делегации из писателей пятнадцати союзных республик. Писательский десант объездил немало городов и сел нашего края, и Рождественский чувствовал тогда себя как рыба в воде.

Кстати

Одним из самых заметных событий Литературного фестиваля Роберта Рождественского стала творческая лаборатория видеопоэзии. Любой желающий мог сделать видеосюжет на основе стихотворений Роберта Ивановича. Среди участников - Юрий Шевцов, врач барнаульской больницы N 5, где лечат больных с коронавирусной инфекцией. Несколько сюжетов были сделаны настолько качественно, что их не стыдно показать и на федеральных телеканалах. Инициатором проведения творческой лаборатории выступил Молодежный центр кинематографистов Алтая при участии ГМИЛИКА и при поддержке регионального минкультуры.

Мнение

Светлана Бутырских, заведующая Мемориальным музеем Роберта Рождественского, филиалом ГМИЛИКА:

- Конечно, оба наших знаменитых земляка сблизились более всего в 1972 году, когда угодили в одну московскую больницу с обострением язвы. Сорок дней они там провели на лечении. Памяти Шукшина Роберт Иванович посвятил стихотворение с горьким вопросом в финале:

"Столбы словесной пыли

и фимиамный дым...

А где ж вы раньше были, -

когда он был живым?"