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28.07.2020 20:10
Рубрика: Власть

Требования ужесточились

Для кузбасских чиновников утвердили новый кодекс этики и служебного поведения
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
По сравнению с документом 2011 года он стал более жестким. Многих расстроит запрет на курение во время совещаний, бесед и иного общения с гражданами по службе. Ну и грубость не приветствуется.

В первую очередь обновленный кодекс требует от госчиновников добросовестно исполнять свои обязанности, да еще на высоком профессиональном уровне, чтобы работа власти была эффективной. Ведь основной смысл деятельности человека в кресле - это соблюдать, защищать права и свободы гражданина. При этом чиновник не должен отдавать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, зависеть от их влияния, а также от решений политических партий и общественных объединений.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Личные, финансовые и прочие интересы тоже не должны мешать госслужбе. Кодекс обязывает чиновников уважительно относиться к деятельности представителей СМИ, информирующих общество о работе власти, содействовать им в получении достоверной информации.

Один из главных пунктов кодекса - ни с кем не допускать грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений или реплик. А еще чиновникам запрещено курить во время совещаний, бесед и иного общения с гражданами по службе.

Особая статья - как можно более эффективно распоряжаться ресурсами, соблюдать законы, противодействовать коррупции.

К слову, правительство Кузбасса накануне заказало социологическое исследование для определения уровня, структуры и специфики коррупции в регионе, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер. Социологам предстоит до середины ноября 2020-го опросить граждан и представителей бизнес-сообщества.

Тема борьбы с коррупцией по-прежнему вызывает в регионе немало вопросов. Так, по данным Генпрокуратуры, за минувший год число преступлений, связанных с получением, дачей взяток и посредничеством в этих делах, в Кузбассе сократилось с 85 до 18. Но при этом количество выявленных взяткодателей выросло с 21 до 60.

Новые правила диктуют кемеровским чиновникам сдержанный, традиционный и аккуратный деловой стиль

Есть в новом кодексе и пункт о подарках, врученных госслужащим на разных официальных мероприятиях и в командировках. Все они считаются собственностью региона.

В свое время, кстати, в областной краеведческий музей перекочевала огромная коллекция подарков экс-губернатора Амана Тулеева. Она включала книги, картины, национальные бубны, оружие, доспехи готического рыцаря и военное обмундирование русичей.

Что же до дресс-кода кузбасского госчиновника, то правила диктуют ему сдержанный, традиционный и аккуратный деловой стиль.

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