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29.07.2020 14:00
Рубрика: Власть

Новосибирские предприниматели получили субсидии на два млрд рублей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Новосибирской области за апрель и май текущего года получили более 1,9 миллиарда рублей субсидий. Средства направлены на частичную компенсацию затрат, понесенных в связи с распространением коронавируса. Прежде всего - на сохранение занятости и оплаты труда своих работников.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Исполняющий обязанности министра экономического развития региона Виталий Шовтак на выездном совещании в Бердске сообщил, что поддержка в виде субсидий оказана более 48 тысячам предпринимателей.

Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
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- Субъекты МСП могут претендовать на все предоставляемые в регионе формы государственной поддержки федерального и регионального уровня, - отметил Виталий Шовтак.

По данным пресс-службы областного правительства, господдержка в первую очередь оказана наиболее пострадавшим тринадцати сферам бизнеса, это 45,4 тысячи налогоплательщика. В налоговые органы поступило 162 заявления от юрлиц о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов на общую сумму 235,7 миллиона рублей.

Отсрочка платежей по кредитам предоставлена по 430 обращениям на сумму почти 1,8 миллиарда рублей. По всем программам банков отсрочка платежей одобрена по обращениям 979 предпринимателей на сумму порядка 10 миллиардов рублей.

Выдано 593 беспроцентных кредита на зарплаты для малых предприятий и микропредприятий из наиболее пострадавших отраслей почти на 1,2 миллиарда рублей.

На заседании совета по инвестиционной деятельности и развитию МСП города Бердска исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин сообщил, что поддержку получили как городские, так и сельские организации.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Наибольшим спросом пользуются микрозаймы на суммы до пяти миллионов рублей до трех лет и иные меры. На территории Бердска, в том числе, софинансируется программа поддержки бизнеса за счет средств местного и регионального бюджетов, - подчеркнул Максим Останин.

Также оказаны неналоговые меры господдержки. В их числе - отсрочка уплаты арендной платы, снижение административного давления. В регионе действует господдержка областных фондов - развития МСП и микрофинансирования. Принято 66 решений и подписано 52 дополнительных соглашения по кредитным каникулам до шести месяцев.

Справка "РГ"

Право на подачу заявления на субсидию, начиная с 1 мая 2020 года, имеют налогоплательщики - юридические лица и частные предприниматели, включенные в реестр субъектов МСП.

Полный список мер господдержки экономики Новосибирской области опубликован здесь: http://econom.nso.ru/page/3017.

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