Пожилую красноярку осудили за незаконный заработок в 24 млн рублей

В Красноярске суд вынес приговор 61-летней жительнице краевого центра: она несколько лет занималась незаконной банковской деятельностью и заработала на этом более 24 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как рассказали следователи, с 2014 по 2019 годы женщина, не имея регистрации и специального разрешения, вела банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций - делала денежные переводы, открывала и вела банковские счета, занималась обслуживанием юридических лиц. За услуги она получала проценты - от пяти до 12, что за все годы составило более 24 миллионов рублей.

- Подозреваемая была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Во время обыска у нее была изъята компьютерная техника, шесть сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документация, - рассказали в полиции.

В отношении подозреваемой были возбуждены два уголовных дела: по ч. 2 ст. 172 "Незаконная банковская деятельность" и ч. 1 ст. 173.1 "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" УК РФ.

Суд приговорил ее к лишению свободы на три года условно и штрафу в 800 тысяч рублей.