Российский космонавт снял рассвет над Байкалом с борта МКС

Российский космонавт-испытатель Иван Вагнер опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото озера Байкал на рассвете, сделанное с борта МКС.

- Рассвет над Байкалом! В обоих смыслах. Модуль, что виден в кадре - Малый исследовательский модуль, который еще называется "Рассвет", поэтому на фото "Рассвет" пролетает над Байкалом на рассвете, - написал космонавт.

Также Иван Вагнер напомнил подписчикам, что озеро Байкал - самое глубокое в мире, а также самое крупное на планете по запасам пресной воды.

При этом Байкал настолько огромен, что не попадает целиком в один кадр даже из космоса: сфотографировать его можно только издалека и в боковой иллюминатор.