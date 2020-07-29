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29.07.2020 08:40
Рубрика: Экономика

Засуха в кране

Изношенные водопроводные сети не выдержали повышенных нагрузок
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 166(8220)
Заложниками аномальной жары оказались жители Исилькульского, Марьяновского и Москаленского районов, где уже вторую неделю проблемы с водоснабжением. Более сорока тысяч человек вынуждены пользоваться водой сомнительного качества.

- Воду включают только на пару часов утром и вечером. Напор такой слабый, что до второго этажа она уже не доходит. При этом из крана течет желтая струйка. Мы в шоке, - сетует жительница Москаленок, мать двоих детей Татьяна Костюкова.

В Омской области объявили режим ЧС из-за засухи

Вынуждены пользоваться технической водой и жители Марьяновки. При этом подвоза цистерны приходится долго ждать под палящим солнцем. Кому-то удается набрать пару ведер, но многим ее просто не хватает.

- Вода пропала даже из колонок, колодцы пересохли, - жалуются сельчане. - О поливе огородов речи вообще не идет. Урожай гибнет на глазах.

Режим ЧС ввели из-за засухи и в Исилькуле.

- Устаревшая инфраструктура оказалась неспособна обеспечить нормальную подачу воды в период повышенных нагрузок. Вместо двух тысяч кубометров мы получаем только двести. Четырех автоцистерн, которые подвозят воду к домам, недостаточно, чтобы восполнить этот дефицит. Нужна дополнительная техника, - отмечает замглавы района по вопросам строительства и ЖКХ Павел Трофимов.

В региональном министерстве назвали еще одну причину ЧС - сбой в энергосетях. С инспекцией в пострадавшие от засухи районы отправилась комиссия во главе с губернатором, который уже поручил специалистам провести комплексное расследование причин участившихся аварий на объектах энергетики.

- При этом люди за свет платят исправно, а электроэнергии у себя не видят. Более того, это приводит еще к проблемам с водоснабжением. Мне нужен конкретный анализ причин. А дальше будем разбираться с поставщиками на федеральном уровне, - заявил глава региона Александр Бурков.

Почти на всей территории Алтайского края ввели режим ЧС из-за засухи

Сейчас, по данным омского правительства, вопрос с источником резервного электроснабжения решен. Объемы подвоза воды в пострадавшие районы увеличены. Водоснабжение обещают восстановить в ближайшие дни.

Но, чтобы решить проблему, необходимы дополнительные источники электроэнергии, а также замена аварийных участков водопровода. Деньги в рамках проекта "Чистая вода" на эти цели выделены. Правда, полностью завершить работы удастся только в будущем году.

Тем временем

В Омской области на территории девяти районов ввели режим ЧС из-за засухи и суховеев, которые привели к частичной потере урожая. Соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Омской области.

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