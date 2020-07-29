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29.07.2020 11:06
Рубрика: Происшествия

В Омской области завели уголовное дело из-за загрязнения воздуха

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Уголовное дело о нарушении правил выброса вредных веществ в атмосферу возбудили в Омской области. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, источником загрязнения воздуха стал асфальтовый завод в поселке Горячий ключ.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По материалам дела, за работу завода отвечает индивидуальный предприниматель. При производстве асфальтобетонной смеси в прошлом и нынешнем году им были допущены грубые нарушения природоохранного законодательства. Это создало прямую угрозу здоровью местных жителей.

В частности, в процессе производства в атмосферу попадали значительные дозы бензапирена и оксида углерода, а также других вредных веществ. Следователи устанавливают все обстоятельства нарушения закона и всех, кто был причастен к этому. Виновным грозит до одного года исправительных работ, трехмесячный арест или штрафные санкции.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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