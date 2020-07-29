В Омской области завели уголовное дело из-за загрязнения воздуха

Уголовное дело о нарушении правил выброса вредных веществ в атмосферу возбудили в Омской области. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, источником загрязнения воздуха стал асфальтовый завод в поселке Горячий ключ.

По материалам дела, за работу завода отвечает индивидуальный предприниматель. При производстве асфальтобетонной смеси в прошлом и нынешнем году им были допущены грубые нарушения природоохранного законодательства. Это создало прямую угрозу здоровью местных жителей.

В частности, в процессе производства в атмосферу попадали значительные дозы бензапирена и оксида углерода, а также других вредных веществ. Следователи устанавливают все обстоятельства нарушения закона и всех, кто был причастен к этому. Виновным грозит до одного года исправительных работ, трехмесячный арест или штрафные санкции.