На Ставрополье штормовой ветер с ливнем повредили школу и дома

В ночь на 29 июля в Ставропольском крае резкое ухудшение погоды привело к тяжелым последствиям. Штормовой ветер с ливнем повредили линии электропередач и выкорчевал деревья.

Больше всего от непогоды досталось станице Беломечетской в Кочубеевском районе Ставрополья. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, в станице, где проживает чуть больше двух тысяч человек, повреждены социальные объекты и дома.

- Пострадали два социальных объекта: поврежден фронтон местной школы и крыша Дома культуры. Повреждены кровли нескольких частных домов. По району есть нарушения линий электропередачи, поваленные деревья, - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

В районе ввели режим повышенной готовности, спасатели и аварийные службы устраняют повреждения и распиливают упавшие деревья. Размер нанесенного стихией ущерба пока устанавливается. Краевые власти планируют в ближайшее время ввести на территории Кочубеевского района режим чрезвычайной ситуации, чтобы ускорит восстановительные работы.