Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие

Региональное следственное управление СК России возбудило дело в связи с убийством сотрудника Росгвардии. Как сообщили в ведомстве, расстрелявшие правоохранителя преступники похитили его табельное оружие.

Нападение на 32-летнего сотрудника вневедомственной охраны республики произошло во вторник, 28 июля, около 18:30 на окраине села Яндаре, примерно в трехстах метрах от федеральной автомобильной магистрали "Кавказ". В этот момент он находился в своем автомобиле. Преступники произвели в жертву несколько выстрелов, в результате чего правоохранитель скончался.

Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору. Его расследованием занимается Назрановский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и личности убийц.