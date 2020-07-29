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29.07.2020 13:08
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе аттракцион с детьми сломался на полном ходу

Текст: Михаил Сухарев (Ставрополь)

В парке Победы в Ставрополе накануне на одном из аттракционов, на котором находились в том числе дети, во время работы открылся фиксатор, удерживающий от выпадения.

Фото: iStock
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В результате со своего кресла чуть не выпал ребенок. Аттракцион быстро выключили, никто не пострадал. Сегодня СУ СК РФ по региону начало проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию лиц, обязанных обеспечить требования безопасности для жизни и здоровья потребителей услуг при эксплуатации аттракциона. По результатам всех проверочных действий следователь СК РФ примет процессуальное решение, - сообщили в правоохранительном ведомстве.

В руководстве парка отметили, что угрозы жизни и здоровью ребенка не было, но в причинах случившегося здесь досконально пообещали разобраться.

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